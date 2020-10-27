只要堅持下去就會有成功　東森購物客服之星郭雅婷

文／郭雅婷



大家好~我是東森購物-服務二處-郭雅婷，在東森服務已經18年囉，主要擔任客戶、廠商、物流之間溝通橋梁與售後服務等。能從競爭激烈且嚴格的評審中得到這次客服之星的榮譽，真的非常開心也很驚訝，非常感謝服務二處的長官們，總是盡心的幫忙排除問題爭取救援，不厭其煩的傳授秘訣，她們才是這個獎項的幕後最大推手，就像一部電影的導演，從來不在鏡頭面前露出，但卻因為有他們，才會有一部成功的電影，所以我的榮耀是屬於服務二處整體的！





只要堅持下去就會有成功，困難都是過程而已



記得曾經處理一個案子，年長的老奶奶因為商品無法順利使用，導致老奶奶非常生氣，因為商品安裝流程比較複雜，過程中陪著她一步一步慢慢的嘗試與排解之後，終於可以順利使用了，在那一霎那，可以充分感受到老奶奶的開心，她一直說著：謝謝你們~你們跟別家公司真的很不一樣！！



而且不斷的謝謝我願意花那麼多的時間與耐心陪著她操作。聽著老奶奶不斷的讚美，真心覺得：感謝這份工作帶給我滿滿的收穫~





在我心中，客戶就像家人一樣，所以在面對客戶時，就會自然而然的知道客戶的背後真正需求是甚麼，並且站在客戶的立場去想解決的方式，因為他們不是客戶而是我最親愛的家人，我認為這是最棒的客戶服務。



我覺得我跟其他夥伴沒有不同的地方，相對的，我們一直都是生命共同體，每一位夥伴都是我最重要的幫手，所謂團結力量大，當遇到困難度比較高的案件時，服務二處的每一位夥伴與主管，我們會一起想辦法，然後討論出最好的處理方式，盡可能讓客戶、廠商都能滿意，這也是我覺得服務二處最棒的地方，因為大家都是一家人，是最溫暖靠譜的地方喔~



東森購物客體中心2020年7月客服之星 服務二處郭雅婷



《在長官/同事眼中的雅婷》

唯一信念：客戶的事，就是我的事~

不管再忙再累，臉上總是帶著甜甜的笑容、語調總是帶著柔柔的聲線，是雅婷給人的印象，一如這18年的客服生涯不曾改變的應對之道。

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客服案件常常需要高度的耐心與細心，身為資深前輩的雅婷，總是面帶微笑的面對所有人、事、物，用細微的觀察深入思考各種對於服務面可以提升客戶滿意的可能性，因為她總是說：客人的事；就是我的事~

雅婷總是樂於跟其他同事分享工作及生活經驗，她總是謙虛的說：「只要繼續努力，就一定有更好的結果」；所以，當面對各種工作上的難題或是低潮，雅婷的臉上從來不見她臉上有一絲絲的不悅或是皺眉頭~也因為這樣，讓雅婷任職東森這18年來，總是能夠不斷的突破自己，也帶給其它同事正面的氛圍享受著….





《雅婷的與眾不同》

媽媽般的溫暖，無所不在~

雅婷身為三個孩子的媽媽，同時扮演家庭與職場上的多重角色，常常忙得不可開交，但不曾改變的是雅婷在每一個角色的投入與稱職，在投入工作的過程中充分演繹『媽媽』角色的特質：

『對新人』-給予滿滿的溫暖，讓新人快速融入團體。

『對同事』-不斷鼓勵同儕，就像大大的太陽一般溫暖喔。

『對單位』-遇到任何有異常可能的案件，不厭其煩的深入追蹤與提出建議。

『對會員』-用將心比心的關懷方式讓會員安心，她總愛跟客戶說：讓您安心，我就放心喔。

客戶對雅婷的總是滿滿的肯定與讚美，甚至因此客戶還想幫忙介紹對象給雅婷呢！



