　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只要堅持下去就會有成功　東森購物客服之星郭雅婷

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

文／郭雅婷

大家好~我是東森購物-服務二處-郭雅婷，在東森服務已經18年囉，主要擔任客戶、廠商、物流之間溝通橋梁與售後服務等。能從競爭激烈且嚴格的評審中得到這次客服之星的榮譽，真的非常開心也很驚訝，非常感謝服務二處的長官們，總是盡心的幫忙排除問題爭取救援，不厭其煩的傳授秘訣，她們才是這個獎項的幕後最大推手，就像一部電影的導演，從來不在鏡頭面前露出，但卻因為有他們，才會有一部成功的電影，所以我的榮耀是屬於服務二處整體的！

▲▼東森購物客體中心2020年7月客服之星，服務二處郭雅婷（圖／東購）

只要堅持下去就會有成功，困難都是過程而已

記得曾經處理一個案子，年長的老奶奶因為商品無法順利使用，導致老奶奶非常生氣，因為商品安裝流程比較複雜，過程中陪著她一步一步慢慢的嘗試與排解之後，終於可以順利使用了，在那一霎那，可以充分感受到老奶奶的開心，她一直說著：謝謝你們~你們跟別家公司真的很不一樣！！

而且不斷的謝謝我願意花那麼多的時間與耐心陪著她操作。聽著老奶奶不斷的讚美，真心覺得：感謝這份工作帶給我滿滿的收穫~
▲▼東森購物客體中心2020年7月客服之星，服務二處郭雅婷（圖／東購）

在我心中，客戶就像家人一樣，所以在面對客戶時，就會自然而然的知道客戶的背後真正需求是甚麼，並且站在客戶的立場去想解決的方式，因為他們不是客戶而是我最親愛的家人，我認為這是最棒的客戶服務。

我覺得我跟其他夥伴沒有不同的地方，相對的，我們一直都是生命共同體，每一位夥伴都是我最重要的幫手，所謂團結力量大，當遇到困難度比較高的案件時，服務二處的每一位夥伴與主管，我們會一起想辦法，然後討論出最好的處理方式，盡可能讓客戶、廠商都能滿意，這也是我覺得服務二處最棒的地方，因為大家都是一家人，是最溫暖靠譜的地方喔~
▲▼東森購物客體中心2020年7月客服之星，服務二處郭雅婷（圖／東購）

東森購物客體中心2020年7月客服之星　服務二處郭雅婷

《在長官/同事眼中的雅婷》
唯一信念：客戶的事，就是我的事~

不管再忙再累，臉上總是帶著甜甜的笑容、語調總是帶著柔柔的聲線，是雅婷給人的印象，一如這18年的客服生涯不曾改變的應對之道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

客服案件常常需要高度的耐心與細心，身為資深前輩的雅婷，總是面帶微笑的面對所有人、事、物，用細微的觀察深入思考各種對於服務面可以提升客戶滿意的可能性，因為她總是說：客人的事；就是我的事~

雅婷總是樂於跟其他同事分享工作及生活經驗，她總是謙虛的說：「只要繼續努力，就一定有更好的結果」；所以，當面對各種工作上的難題或是低潮，雅婷的臉上從來不見她臉上有一絲絲的不悅或是皺眉頭~也因為這樣，讓雅婷任職東森這18年來，總是能夠不斷的突破自己，也帶給其它同事正面的氛圍享受著….

▲▼東森購物客體中心2020年7月客服之星，服務二處郭雅婷（圖／東購）

《雅婷的與眾不同》
媽媽般的溫暖，無所不在~
雅婷身為三個孩子的媽媽，同時扮演家庭與職場上的多重角色，常常忙得不可開交，但不曾改變的是雅婷在每一個角色的投入與稱職，在投入工作的過程中充分演繹『媽媽』角色的特質：
『對新人』-給予滿滿的溫暖，讓新人快速融入團體。
『對同事』-不斷鼓勵同儕，就像大大的太陽一般溫暖喔。
『對單位』-遇到任何有異常可能的案件，不厭其煩的深入追蹤與提出建議。
『對會員』-用將心比心的關懷方式讓會員安心，她總愛跟客戶說：讓您安心，我就放心喔。
客戶對雅婷的總是滿滿的肯定與讚美，甚至因此客戶還想幫忙介紹對象給雅婷呢！

▲▼東森購物客體中心2020年7月客服之星，服務二處郭雅婷（圖／東購）

ET快訊
好市多驚天低價！內行揭「尾數7＋＊」就是答案　一秒辨識出清品
林子偉遭下放3A　移出40人名單
快訊／和乘客吵架！他開700萬海神撞公車亭出氣　車主副駕目睹
直擊／小嫻十指交纏同居金剛ing！　烤肉趴輪抱小孩噴幸福
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

盡全力作事　可以失敗但不可以放棄！東購客服之星楊淑閔

夢想是靠自己創造出來的　東森購物客服之星童怡靜

永遠想得比客戶多一點　東森購物客服之星葉家珮

發自內心服務、幫助別人　東森購物客服之星邱暐珊

只要堅持下去就會有成功　東森購物客服之星郭雅婷

以團隊為榮、以東森為傲！東購客體中心客服之星廖怡卉

勤能補拙反覆練習、時時檢討缺點終能成功！東購客服之星何孟凌

堅定負責的態度讓客戶放心交給我們！東購客服之星黃奕雯

贏得客戶肯定讓我非常有成就感！東購客體中心客服之星張雅伶

了解需求一步一步走向客戶心中！東購客體中心客服之星廖耿裕

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

好市多驚天低價！內行揭「尾數7＋＊」就是答案　一秒辨識出清品

扭蛋中獎率多少？藏壽司董事長：大祕密！　「鬼滅之刃」可能引進

只要堅持下去就會有成功　東森購物客服之星郭雅婷

不玩了！連鎖雞排店「爆退盟潮」　業者曝心酸：每片多賺10元

化糞池爆炸成黃金噴泉！北市拒收外縣市水肥　新北桃園人陷屎尿危機

網拍再現上架25個月「過期高蛋白」　買家5星好評：CP值超讚！

累得像狗！「天生勞碌命」星座Top5　網友讚準到想哭：人生好難

快訊／05：57宜蘭近海規模3.7地震　最大震度3級

可能又有颱風！彭啟明：滿希望接近台灣　周四冷空氣南衝轉雨探16度

陳時中投書土耳其媒體推抗疫「台灣模式」：WHO無法排除台灣

光芒王牌的最終試煉　史奈爾G6背水一戰扛得住？

放火為什麼棄「北一女神」看上JKF妹青青？　他曝「5字關鍵」網怒了

淡水驚見反空降樁？一大片「白色密集長方柱」　陸軍：農業用界樁

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！　顏值爆高＋白嫩美肌網暴動

教召大漏洞曝光！檢察官點出關鍵　嘆「通緝令淪為找人教召令」

股匯不同調！新台幣大升近3角　來到28.61元

苗栗縣警局高階警官異動　主秘及新任4位分局長宣誓就職

賓士「發光」廠徽恐造成系統失靈　北美將召回1.3萬輛GLS、GLE

抗旱大作戰！行政院拍板14億抗旱水源備戰　日增70萬噸供水

台股下跌逾80點！12900關卡失守　台積電跌0.67%

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

打完疫苗兒狂尿7天！台南爸求救

51歲男打流感疫苗病危　神秘人捐醫藥費

放火脫困後秒提告　網：很好示範

天才衝衝衝播14年！網揭關鍵：形象改變了

旅外國人用健保　他一年燒掉健保225萬

去羅東！2歲女兒突喊「怕怕」　過來人：那段路很陰

19號颱風天鵝可能生成　周四變天！冷空氣往南衝探16度

幫螞蟻「席開6桌」　網笑噴：一起上路吧

累得像狗！「天生勞碌命」星座Top5　網友讚準到想哭

更多熱門

相關新聞

東購客服之星邱暐珊發自內心服務、幫助別人

東購客服之星邱暐珊發自內心服務、幫助別人

助人為快樂之本是我的座右銘，發自內心服務別人、幫助別人，從生活週遭主動去做，分享自己所擁有的，無私主動幫助需要的人，在心田種下善因，就會盛開出美麗的花朵，能滋養我的心靈，當下會感到莫名的滿足感！

東購客服之星葉家珮永遠想得比客戶多

東購客服之星葉家珮永遠想得比客戶多

夢想靠自己創造　東購客服之星童怡靜

夢想靠自己創造　東購客服之星童怡靜

楊淑閔堅持努力到最後一刻永不放棄

楊淑閔堅持努力到最後一刻永不放棄

張碧芳：客戶的回饋是我工作成長養分

張碧芳：客戶的回饋是我工作成長養分

關鍵字：

東森登峰雲東森購物客體中心東森購物客服之星郭雅婷

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

不會立中柱！台中女遭房東趕走

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

被酸Hermès都不會唸！歐陽妮妮：講正確又罵我做作

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面