講求最有溫度、感動的服務　東森購物客服之星姜品均

文／姜品均



我是東森購物服務一處姜品均，主要承接商品諮詢、訂購，售後服務處理，像退換貨、維修通報、活動諮詢….等，型錄、網路、電視通路全面都會接觸到，另協助執行業外問券、買加購銷售等。



真的很開心可以獲得這項榮耀，感謝同事及長官們的肯定和鼓勵，自2003年8月進入東森大家庭工作，今年已邁入第18個年頭，期間待過很多部門，學習到銷售的技能與服務的技巧，且能在人才濟濟服務一處的單位上代表角逐，真的是個人在東森職涯上非常大的鼓舞，未來也將督促自己可以再創高品質服務，感動更多客戶，締造東森服務價值。







身為客家人我很驕傲，從小因父母親的堅持，在家都是說母語(客家語)溝通，記得當時的學校教育是一定要說國語，而與鄰居小孩玩樂時都是說台語。很榮幸還保有３種語言的能力，更慶幸可以運用在工作職場上，當遇到年長的同鄉客群，可以運用對方熟悉的語言交談拉進彼此的距離，就能產生一種親切感。更可以把話題往家鄉方向轉，從彼此共同熟悉的事物中拉近距離，增強你在對方心裡的親和力，這就是東森講求最有溫度的服務。



東森購物自開台以來，就以提供顧客優質滿意的服務為企業宗旨，除了訂立高標準服務規格領先市場，包括最早提供10天免費鑑賞期、首創提供消費者24期無息信用卡分期、推出東森嚴選主動為消費者把關商品品質。銷售上，我們樂於介紹商品及分享自己的使用經驗，服務上，我們不僅有熱忱，更站在顧客的角度，用敏銳的觀察力了解顧客要的是甚麼，才能真正感動客戶，除此之外，感動還需要一點點創意或意想不到來實踐，像為客戶獻上生日快樂歌，讓客戶意外的驚喜。東森一直在創造便利購物環境外，更以提供滿意優質之服務，與會員的關係也像朋友、家人般。講求最有溫度、感動的服務。







提供無微不至的呵護，讓客戶自然感到溫暖。最棒的服務就是待客如親的服務，把顧客當成家人一樣的呵護，用照顧家人的方式，為顧客提供服務，就能讓客戶感受到被重視，而心感溫暖。



雖然人人都說顧客至上，但千萬別把客戶當上帝，而要把它當家人，因為你可能不了解上帝的想法，但一定會想辦法了解家人的想法，自然就會提供最貼心及有溫度的服務。





東森購物客體中心2020年7月東森購物客服之星 服務一處姜品均



《在長官/同儕眼中的品均》

親切、溫暖、工作充滿熱忱。品均在服務客戶時總是能視客如親、處理客戶問題時更能將心比心！她是姜品均，一向把客戶視為家人，秉持好還要更好的貼心服務，也因為東森電視會員消費族群以年長者居多，且隨著時代變遷，子女出外工作或是一個人獨居，東森購物變成是他們日常生活中唯一可以有互動的平台，身為人母的品均，更能體會年長者的心聲，用將心比心的態度、提供「待客如親 」的同理心服務，創造友善的高齡者消費環境，讓他們把東森視為第二個家庭，讓東森不只販賣商品，也賣人情味。





《品均的待客之道》

親切熱情，貼心溫暖的人情味



品均最喜歡利用休假日到菜市場買菜，因為喜歡人與人之間的互動，也想把傳統市場的人情味，套用在工作上，認為好的服務是沒有框架，必須耐心聆聽客戶的訴求，迅速解決客戶的疑惑，提升服務溫度，貼心的問候，展現同理心，給予客戶溫暖的關懷，更相信因為人與人之間的互動，會帶來諸多的喜悅！

愛無所不在，人間處處有溫情，只要有一顆溫暖的心，不管是一句讚美的話或是日行一善，都是值得喝采的。用愛的種子散播到每一個角落，人間將會處處溫暖、祥和。



