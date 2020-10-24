夢想是靠自己創造出來的　東森購物客服之星童怡靜

文／童怡靜



大家好~我是東森購物-服務一處童怡靜，大家都叫我童童，主要承接售後服務處理，像是退換貨、客戶抱怨處理，市調問卷、買加購商品銷售等。



我在去年8月成為東森人，年資尚未滿一年，就獲得客戶之星殊榮，還可以拍攝登峰路，當下聽到，真的很驚訝、很榮幸也很幸運，由衷的感謝公司的長官及同事，給予工作的肯定和信任，今後，在服務中，將保持初衷，用我的熱情融化客戶，並抱持著高度的熱忱及正向的態度面對客戶，並不斷積極學習商品相關知識，提升自我的專業度及應對能力，創造更多讓客戶信任又感動的東森購物優質服務。





夢想是靠自己創造出來的

每一天都是全新的開始，就是個機會，把握學習成長機會，努力不懈的持續向前邁進，排除障礙與困難，相信自己一定可以做到，並堅持下去，契機就會不斷的出現，用心去做、去體會及反省過程，不怕辜負自己的才能，不論擔任任何角色，都要全力以赴，成就了這樣的意志，就能達到目標與夢想，甚至能夠突破更多，提升自己的價值！創造夢想很簡單，用心感受每一天的生活，體會工作，培養興趣找到自己的喜好，充實正能量，相信自己內心的強大，夢想其實就是一個追尋自我的過程！

我喜歡與人相處互動，先前任職過好樂迪、牙醫助理、餐廳店長等相關服務業性質工作，都是面對面與人相處，每一天都可以認識不同領域的客戶，讓我學會用親切的言詞語調，及客戶熟悉的語言進行溝通，以淺顯易懂的應答方式，拉進與客戶間的距離，提高客戶的滿意度。我會跟客戶分享生活樂趣，如同朋友家人一般談天說地，對我來說每個客戶都像是一本書，很深奧也有樂趣！







肺炎疫情高峰期間，曾接到一位老伯伯來電詢問防疫商品送貨時間，聽到老伯伯顫抖不安的語調，顯示出對疫情的緊張與不安，當下聯想到家中年邁的爺爺，自然而然的擔心起爺爺日漸退化的身體，能否抵擋得住來勢洶洶的病毒，不禁感同身受的叮嚀老伯伯防疫的重點，並提醒可以多補充B群等保健食品、增強身體抵抗力，平時也要多以肥皂洗手、少觸碰眼口鼻，正因為這樣待客如親的服務態度，讓電話那頭的老伯伯心情也逐漸平穩下來，在完整解說商品的配送進度後，老伯伯很開心的說：「你真的好棒~有東森購物真好~」

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客訴不是靠處理，而是用心應對，將心比心很重要！設身處地為客戶著想，提供問題解決方式，展現服務熱忱和真誠。因為工作和生活經歷累積下，讓我可以在三分鐘的電話裡，營造出愉快親切、有溫度氛圍的優質服務！這也是讓我以新人角色，不到一年客服資歷，脫穎而出拿到客服之星的榮耀！





東森購物銷售琳瑯滿目的商品類型，多元化的購物平台與行銷活動，所以，加強商品專業知識，增進精準又溫暖的服務品質，是我每一天的功課！我會不斷鞭策自己，更加積極努力充實自己，希望我的服務能感動更多東森客戶。

電話客服無法直接面對客人，只能透過聲音傳達服務的心意，用心傾聽確認客戶需求，我會盡自己最大努力，提供給會員更棒的服務體驗，讓會員繼續支持東森、甚至愛上東森，那種成就感比受到客戶稱讚肯定，來的深刻更開心！未來，我會持續做好客服本質，更用心展現我的熱忱服務，期許自己繼續精進技能，創造更多價值！







東森購物客體中心2020年5月客服之星 服務一處童怡靜



《在長官/同儕眼中的怡靜》

怡靜，認真盡責、用心主動、虛心好學，深得同事與管理職的好評！



把客戶當成家人對待是怡靜的服務宗旨！她是童怡靜，站在客戶的角度思考，用客戶的語言對談，讓客戶有親如家人的感覺；運用聲音表情，讓客戶感受服務的溫度，用心展現服務熱忱，讓每位客戶都是帶著微笑、滿意的結束通話。



《怡靜的待客之道》

微笑就對了，微笑是最好的語言！



怡靜喜歡用微笑與客戶交流，他認為笑容富有強大的能量，可以融化客戶，讓客戶感受到溫暖，雙方有良好的互動與交流，就像家人、朋友一般，真誠對待、用心服務，提供客戶舒服愉快的購物體驗，讓客戶愛上東森的服務，疼愛東森的客服人員。