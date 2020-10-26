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發自內心服務、幫助別人　東森購物客服之星邱暐珊

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文／邱暐珊

大家好~我是東森購物-服務一處-邱暐珊，主要承接售後服務處理，業外執行問券、買加購商品銷售等。很開心獲得這項殊榮，更感謝各位長官的肯定，將秉持一貫的服務態度與熱情精神，提供更貼心服務，感動更多客戶，讓客戶更把我們當朋友般的支持。

助人為快樂之本是我的座右銘，發自內心服務別人、幫助別人，從生活週遭主動去做，分享自己所擁有的，無私主動幫助需要的人，在心田種下善因，就會盛開出美麗的花朵，能滋養我的心靈，當下會感到莫名的滿足感！

▲▼東森購物 客體中心2020年6月東森購物客服之星，服務一處邱暐珊（圖／東購）

記得有一次在捷運出口，看到一位年輕媽媽，後面揹著一個小寶寶，右手吃力地拿著大包小包的家用品，左手又牽著好動活潑的小男孩，完全不受控制，馬路上車流量大，車速又快，真的很危險！媽媽擔心的表情，高喊警告小男孩『馬路很危險，不要亂跑』，當時我雞婆個性就冒出來的，直接伸手幫那位媽媽拿手上的物品，讓她安心牽著小男孩過馬路，當下那位媽媽不斷感謝我的幫助，在她的臉上，我看到他發自內心的表情，讓我久久無法忘懷，心中一股暖流療癒了我自己。

我覺得付出在表面上只是我幫助了別人，但實際真正受惠的是我的內心！

笑容是唯一與他人交流最佳的媒介，分享喜悅的表現，傳遞溫暖與快樂的方式。客服人員每天服務近百位客戶，面對客戶各種情緒表達與抱怨，該如何服務會員？俗話說「伸手不打笑臉人」，雖然客戶看不見我們的表情，但帶著笑容服務客戶，可傳送給客戶發自內心真誠的笑聲，澆熄客戶的怒火，傳遞快樂的正能量。

▲▼東森購物 客體中心2020年6月東森購物客服之星，服務一處邱暐珊（圖／東購）

有一次，某位客戶要進線反應剛收到商品的問題，非常不開心，我接到這位客戶的進線，由於當時正值晚餐時段，用愉悅心情問候客戶，還關心她吃過晚餐了嗎？，當下客人直接笑了起來，因為本來打算生氣表達收到不滿意商品的問題，結果聽到電話那端傳來笑容可掬的問候聲，瞬間怒氣消了一半，當然後續很順利的安撫客戶的情緒，客戶也相當樂意再給我們服務的機會，最後雙方都在歡樂中結束電話。您微笑了嗎？揚起您的嘴角，用笑容來感受世界的美好！

我任職過訂購單位、旅遊客服、二線客服，也曾擔任線上旅遊課程講師，無私傳承旅遊客訴處理經驗與技巧，未來，期許能再更精進專業的技能，厚實自身的能力，除了持續做好客服本質，服務好每位客戶，為自己、為公司創造更高的價值。

東森購物客體中心2020年6月客服之星　服務一處邱暐珊

《在長官/同儕眼中的暐珊》
暐珊，個性如陽光般的熱情及樂觀開朗的態度，讓周遭的同事都感受到這股暖流及愉悅的氛圍

服務客戶視客如親、處理客戶問題將心比心，一直以來是暐珊服務的特色。她是邱暐珊，秉持著永遠想在客戶面前來贏得客戶滿意與信任，更將客戶視為家人朋友般地照料，用心出發～展現服務熱忱，即使是透過電話，也能讓她們感受到滿滿的感動與溫暖，讓每位客戶都是帶著微笑，滿意的結束電話。

▲▼東森購物 客體中心2020年6月東森購物客服之星，服務一處邱暐珊（圖／東購）

《暐珊的待客之道》
秉持散播歡樂散播愛的服務精神

暐珊是個樂觀的人，喜歡用『歡樂』的話語與客戶交流，深信微笑可以讓人感到心情愉悅，更能傳達無限的正面能量給客戶，帶給客戶感受美好，也讓客戶感到幸福洋溢。

除了歡樂散播正能量，同時在日常生活上也是如此，不吝於歡喜付出，今年受疫情的影響，整體大環境皆受到了極大的影響，在這最艱困的時刻下，暐珊默默的跟著公司做公益，在自己能力範圍內捐物資幫助需要的人；暐珊的想法就是～我們需要將愛和溫暖散播到台灣的每個角落，把愛散播出去，讓台灣社會變得更美好。

助人為快樂之本，當我們在尋找快樂的源泉，不難發現幫助別人是件快樂的事情。其實，助人為樂是人生的一大美德。我們在幫助別人的同時，也幫助了自己，或者說從心理上充實了自己，使自己也得到了快樂。無私的行為能夠增加我們的快樂。養成助人為樂的結果往往是雙贏，既幫助了他人，同時也留給自己一份金錢買不到的快樂。
人與人相處，我相信用愛心和善念對待別人，不僅別人會快樂，自己也會得到快樂的福報。

▲▼東森購物客體中心2020年6月東森購物客服之星，服務一處邱暐珊（圖／東購）

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