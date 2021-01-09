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讓客戶收到我們滿滿的祝福　東森購物客服之星陳怡如

文／陳怡如

我是東森購物客體中心營銷二處陳怡如，轉眼間來到營銷處這個大家庭也十六年了！在公司主要負責承接客戶線上訂購、售後服務、優質精選商品推薦等工作，滿足每位客戶的服務需求，是我在工作中最快樂的事，能讓客戶更信任東森購物更是我工作的職責所在。

能夠獲得此項客服之星殊榮，我心中很是感動、更是大大的激勵，讓我更想要將這份工作往前推進，做到更盡善盡美，也讓客戶更滿意我們所提供的服務，未來將再提供客戶更優質的服務，讓東森購物客服在業界一直保持首屈一指的目標。

▲▼東森購物客體中心2020年9月客服之星　營銷二處陳怡如（圖／東購）

踏入客服這個行業十六年來，除了各級長官細心教導和支持以外，我要感謝是工作上啟蒙我的先生，在客服方面給我很多的觀念和指導，他曾是客服的主管也參與過教育培訓，所以，剛從事這份工作時，要我從態度、用詞、用心細心上著眼，也以耐心和盡心的服務態度對待每一位客戶，把客戶當成鄰居、朋友和需要幫助的家人，將商品本身的優缺點、比較價格上的差異，輔以柔性的解說、清晰的分析讓客戶完成訂購，客戶除了購買他適合滿意的商品外，也能增進公司與客戶間的距離。

六星服務：開心、專心、用心、貼心、熱心、耐心，一直是東森購物的服務理念及最大宗旨，也以此深化且教育我們所有的服務人員，以最高標準來服務客戶，相信每位來電東森購物的客戶，都能深刻地感受到我們所提供有別於其他購物平台的溫暖服務。

▲▼東森購物客體中心2020年9月客服之星　營銷二處陳怡如（圖／東購）

我認為最棒的客戶服務是，客戶生日當月進線，主動替客戶唱賀生日快樂歌，讓客戶收到我們滿滿的祝福，能夠心情開心一整天；噓寒問暖的停滯會員關懷不間斷服務，只要簡單的一句「好久不見了！東森好想念您」就能拉進我們與客戶之間的距離，最後結束電話前的一句「最近天氣涼了，出門記得多添加件外套注意保暖，記得要常常打給我們喔！」對於客戶端來說都是最直接的感受，有別於其他的平台，東森購物能做到的就是超出客戶的期待。

▲▼讓客戶收到我們滿滿的祝福　東森購物客服之星陳怡如（圖／東購）

東森購物客體中心2020年9月客服之星　營銷二處陳怡如

《在長官/同儕眼中的怡如》
溫暖親切的服務，穿透電話那端，感染每一位客戶，給予客戶滿滿感動的專業客服人員，她就是陳怡如。

怡如本身就具備熱心助人的心，不僅受到長官、同事的喜愛，更是深受年長客戶們的愛戴。

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她是陳怡如，個性隨和、熱心助人，身為組長的小幫手，做事盡心盡力，面對客戶時更是專業的客服人員，堅持用心服務，滿足每位客戶的需求，這就是她與生俱來的個人魅力。

▲▼東森購物客體中心2020年9月客服之星　營銷二處陳怡如（圖／東購）

《怡如的待客之道》
永遠做得比客戶想得再多一點，致力提供【超越客戶期待的六星級服務】

滿足每一位進線客戶的需求，永遠做得比客戶想得再多一些，是我永遠不變的服務初衷。

溫柔的語調、輕柔的聲音、親切的服務讓客戶有家人的感覺，在通話過程中了解客戶訂購需求，以專業的分析解說，完成客戶當下所需要的服務，遇到客訴時了解客戶在意的點，以公司為本出發，細心去解決客戶客訴的問題，耐心去撫平客戶不舒服的心情，遇到客戶抱怨時我會以好友的角度去傾聽，無論是生活上或商品本身，我都會給予客戶心靈上的支持和實質上的幫助，也會適時提供個人建議，解決客戶當下所遭遇的問題，讓客戶認同東森客服不只是客服，而是他的家人、朋友！

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