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以客戶角度思考，服務就會不一樣！東森購物客服之星林雅筑

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文／林雅筑

我是東森購物營銷一處林雅筑。來到東森大家庭，不知不覺已經邁入第二年了。主要負責承接線上訂購商品、售後服務等工作，我很喜歡分享商品使用心得，推薦好商品給會員朋友，希望藉由我的服務，讓會員買的安心，用的開心。

我真~~的沒有想到會獲選客服之星，感謝主管們的教導，還有會員對我的讚賞。被評選為客服之星，對我而言，這是非常光榮的事。我會持續提升自我的價值，提供更好的服務給會員，維持客戶服務的精神-莫忘初衷。

▲▼東森購物客體中心2020年07月客服之星　營銷一處林雅筑（圖／東購）

媽媽是影響我最深的人，我成長於單親家庭，從小媽媽告訴我，對人要有禮貌，要把「請」、「對不起」、[ 謝謝」掛在嘴邊。工作之後，媽媽也會經常提醒我，長輩們有時候理解速度比較慢、反應不靈敏，千萬不可以沒耐心。把客戶當作自己的家人，心境上就會有所不同。所以，我會秉持媽媽的教誨，提供更好的服務給客戶。

我想可能是成長於單親家庭，很多事都要靠自己，跟同齡者相較，我的個性顯得更獨立。另外，知道媽媽賺錢養家很辛苦，所以我很早就出社會工作，在待人接物上更懂得察顏觀色，體諒別人。

所以在服務客戶時，我會以客戶的角度出發，拉近與客戶的距離，多些問候、體貼跟耐心，很多事情將心比心，處理時就會變得容易。雖然客戶看不見我，但說話的語調跟態度，客戶是感受到的，我想真誠、體貼、還有熱情的笑聲，是我勝選的原因。

▲▼東森購物客體中心2020年07月客服之星　營銷一處林雅筑（圖／東購）

服務沒有書籍可以參考，但只要用心，客戶買的到不只是商品，更是感動。只要以客戶角度思考，服務就會不一樣，一句關心，一句問候，就能讓客戶感到溫暖及感動，多點耐心就會讓客訴處理更加圓滿，我覺得東森購物最大的特色就是有溫度的服務。

東森購物客體中心2020年07月客服之星　營銷一處林雅筑

《在長官/同儕眼中的雅筑》
擁有甜美的聲音、開心的笑容、熱情的服務態度、熟練的業務知識、主動積極的學習精神，她是~林雅筑

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雅筑~體貼善良的小女孩，以真心待人，對方一定感受的到，最簡單道理去服務客戶，以開闊、積極、熱心、同理心的胸襟，對待每一位會員，以專業的商品知識推薦客戶想要的商品。

▲▼東森購物客體中心2020年07月客服之星　營銷一處林雅筑（圖／東購）

客戶進線客訴，具高度抗壓性，耐心聆聽客戶抱怨，站在客戶角度思考問題，理解客戶的想法和處境。秉持以客為尊的服務精神，從小處關懷客戶，從大處為客戶解決問題，屢屢獲得客戶讚揚。

《雅筑的待客之道》
將客戶當作自己的家人，服務沒有一定的流程跟絕對的方法。客戶進線抱怨、生氣的時候，要先知道客戶生氣的原因，理解後尋找方法，為客戶解決問題。當事情解決後，客戶的心情會變得開心，甚至電話結束前會誇獎、稱讚，那就是我工作的動力來源。

很多客戶年紀比較大，或者一個人居住，家人在外地工作，多關心客戶、多些噓寒問暖，客戶心裡會覺得暖和。服務是為客戶帶來滿足感，服務無上限，我希望客戶能以愉悅的心情結束電話，因為我而帶給更多人快樂。

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