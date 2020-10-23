盡全力作事　可以失敗但不可以放棄！東購客服之星楊淑閔

文／楊淑閔



大家好！我是東森購物客戶體驗中心服務二處楊淑閔，我在東森購物將近十七年了，目前主要負責售後服務的工作。真的很榮幸獲得這份榮耀，而在這份榮耀背後，我要感謝我所在的單位(也就是服務二處)，不斷的規畫與安排各種案例與服務精進，並且用寓教於樂的方式情境演練，讓我能夠在很自然的環境下，一再超越自己並且擁有滿滿的能量與對這份工作的投入。我時時刻刻都記得17年前那一份初心，要以將心比心的心情來服務客人。我深信這份榮耀是大家努力而來的，我只是代表領獎而已。





要盡全力作事，可以失敗，但不可以放棄

從小到大，對我來說，努力到最後一刻，是基本態度，我對我的孩子也是用這樣的方式期許著她們，因為沒有努力到最後一刻，你永遠不知道結果是什麼！在這個過程中，也才能一再看到自己的潛力，這是很棒的的體驗。

服務中帶著感情、溫度與同理心接待每位客戶，處理每一筆服務案件，讓客戶放心交付，就像一家人般的信任，也能讓客戶自然而然在生命中少不了東森購物。就像這一次服務的獨居老太太，在過程中，充分理解老奶奶的不安背後是因為對商品的不熟悉使然，運用溫暖的安撫與真誠的互動與鼓勵讓老奶奶安心、放心、開心，再次締結美好的緣分。



服務這條路上，我一直不孤單，因為我們客戶體驗中心服務二處的每一位客服夥伴大家都有著共同使命感，那就是使盡全力的為東森購物的客戶提供更感動的服務，讓客戶大讚滿意，更讓我們擁有滿滿的成就感。







東森購物客體中心2020年5月客服之星 服務二處楊淑閔



《在長官/同事眼中的淑閔》

唯一信念：不輕言放棄每一次能夠努力的機會

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臉上總是帶著「甜甜的笑容」是淑閔給人的第一印象，更是淑閔擔任客服這16年來，不曾改變的態度及應對之道。

淑閔雖然住家離上班地點距離稍遠，每天光來回的通勤時間就須超過二個小時以上，但因為對客戶服務充滿熱情，不曾讓淑閔顯現出一絲絲疲累感，每天更是會利用通勤的時間，去思考自己在服務上或是案件協調溝通上，有沒有更完美的解決方案；這16年來，淑閔懂得在不同階段的自我成長與用心，每每讓客戶有著出乎意料之外滿滿的感動。

在淑閔的臉上，不論遇到多複雜的案件，都不曾看過淑閔皺眉或是抱怨，淑閔總是謙虛的說：只要不放棄，每個人都能夠不斷超越自己~





《淑閔的與眾不同》

工作不是工作，而是做自己喜歡的事



有人問淑閔：如何在工作中找到樂趣？淑閔回答：「我從來不覺得我正在工作，我只是在做著我喜歡的事-服務，看著客戶滿意的笑容」。

單位裡，淑閔總是最早到公司，最晚離開的其中一人，每一天對淑閔來說，都是嶄新、有趣的一天，在面對來自四面八方的客戶，她也總能輕鬆、專注的去理解客戶的各種需求，並在服務關懷過程中，堅持讓客戶都有一種被關愛與在乎的感覺，讓服務的結束不是結束，而是另一段美好緣分的開始。開朗與正面積極的投入服務，讓淑閔的每一位客戶在東森購物「購好、購幸福」。



