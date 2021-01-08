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以同理心做出最有溫度的服務　東森購物客服之星劉晏吟

文／劉晏吟

我是東森購物-營銷一處的同仁劉晏吟，在公司主要負責承接客戶線上訂購、售後服務、優質精選商品推薦等工作。針對每位客戶抱怨及問題反應處理，竭盡所能滿足客戶服務需求，維持客戶對東森購物的信賴度。

能夠獲得此項殊榮，我感到非常的榮幸，提供客戶滿意的服務是我的職責，得到客戶的支持與讚賞並獲得客服之星這個榮譽，對我來說是一份雙重的肯定。未來將再創高品質貼心服務，提供客戶更優質的感動服務。

▲▼東森購物客體中心2020年8月客服之星　營銷一處劉晏吟（圖／東購）

對於工作我始終秉持三個重要因素「學習、思考、運用」，沿著這個目標，不斷努力前進，對於每通進線的客戶我時時提醒自己保持初衷，且秉持六心服務理念：開心、專心、用心、貼心、熱心、耐心」，優先協助解決客戶所有問題。優秀與不優秀之間最大的不同就是心態和意志上的不同，唯有良好的心態才會有好的狀態，只有堅強的意志才會走得更好更遠，當選此殊榮，僅僅是進步的起點，我將會持續鞭策自己，永遠「多做一分」以優質服務感動客戶，降低客戶抱怨並提高客戶滿意度為努力目標。

▲▼東森購物客體中心2020年8月客服之星　營銷一處劉晏吟（圖／東購）

東森購物始終將客戶放在第一位，在追求快速服務之於，同時也兼顧每位客戶的服務溫度，藉由服務實際案例研討及學習，以提升客服人員應對與問題解決能力，並學習從客戶角度思考，讓我們能在第一時間快速的因應客戶需求，並以同理心做出最有溫度的服務，跳脫制式服務的框架，秉持顧客至上服務宗旨，總是用心、細心為客戶著想，提供超越客戶期待的服務，獲得廣大消費者的支持肯定。

▲▼東森購物客體中心2020年8月客服之星　營銷一處劉晏吟（圖／東購）

「將心比心、待客如親」把客戶當朋友、當家人、誠心以對、設想周到，提供有溫度的服務，用心為客戶多想一步，在每一次與客戶的互動中，都力求提供給每位客戶最棒最佳的服務體驗，未來將繼續秉持「東森嚴選」精神，以客為尊，提供高品質的商品及服務，為顧客創造最棒的購物平台。

▲▼東森購物客體中心2020年8月客服之星　營銷一處劉晏吟（圖／東購）

東森購物客體中心2020年8月客服之星　營銷一處-劉晏吟

《在長官/同儕眼中的晏吟
溫柔婉約，氣質出眾，讓客戶愛不釋手的專業客服，她是劉晏吟，堅持把最好的品質，最貼心的感受提供給客戶，滿足客戶的期待及需求。

晏吟，任職客服角色16年來，始終以謹慎及感謝的心面對處理每位客戶的問題及建議，並不斷持續改善及滿足客戶的期待，時時提供最高度的關懷、尊重、同理心，滿足客戶需求，讓客戶有「家人」的感受。

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《晏吟的待客之道
以提供優質服務自許，並實踐將心比心、待客如親的服務承諾。

永遠抱著最好的服務精神面對客戶，滿足客戶一切需求，是永遠不變的服務初衷。把客戶當朋友、家人，提供有溫度的服務，給予客戶比他想要的多更多，遇到客戶抱怨電話時，先處理客戶的心情再處理事情，耐心聆聽，站在客戶立場設想，以同理心為客戶解決所有問題，最終獲得客戶稱讚，並讓客戶滿意愉悅結東電話是我服務追求的目標。

對於每位客戶除了提供親切真誠的服務，更要求自己提高問題處理效率，用最短的時間解決客戶所有的問題，希望每一位被我服務的客戶，除了電話結束前都是愉悅且滿意的結束電話外，更是讓客戶印象深刻將我牢牢記住，每次進線東森購物就會想起我，甚至指名找我服務，讓東森感動服務深植於每位客戶心中是我最大的努力目標。

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