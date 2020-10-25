　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

永遠想得比客戶多一點　東森購物客服之星葉家珮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

文／葉家珮

Hi，大家好~我是東森購物營銷一處葉家珮。來到東森大家庭，不知不覺已經邁入第11年了。主要負責承接"線上訂購商品、售後服務"等工作，我很喜歡分享商品使用心得，推薦好商品給會員，希望可藉由我的服務，讓會員買的安心，用的開心。

很榮幸被評選為客服之星，對我來說是榮耀也是肯定，在未來的工作領域中，將承擔更多的責任，認真對待每項任務，期許自己能以更加出色的表現完成各項工作，不辜負公司對我的期望。

▲▼東森購物客體中心2020年06月客服之星，銷一處-葉家珮（圖／東購）

吾日三省吾身
這句話是我的座右銘，每天下班我都會回想今天所承接的每通電話是否都盡最大努力讓客戶滿意 ?每通電話結束後是否都有重新調整心情，不帶負面情緒承接下一通進線 ?專業的客服對每一位客戶都需提供最好、最有溫度的服務，藉由每日反省自己，不斷調整自己心態，真誠對待每一位客戶，才是最佳客服之星。

我喜歡買也喜歡分享，來東森購物前我曾經是個百貨公司櫃姐，所以對於銷售已具備基本的技巧，來到東森讓我學習更多商品專業知識及常識，也藉由公司所提供的專業課程，提升自己的能力及加強知識技能，讓我每通電話都可透過對談，即可快速且專業為客戶提供需求及高品質商品，對於每通抱怨電話，除了感同身受的傾聽外，並適時致歉及平撫客戶情緒，並從中挖掘出客戶背後的需求，提供超出客戶預期中的服務，我總是永遠想得比客戶多一點，我想這是勝出的關鍵。

▲▼東森購物客體中心2020年06月客服之星，銷一處-葉家珮（圖／東購）

東森購物成立至今已20年來，不變的是東森嚴選以及對客戶的優質服務，一直在變的是創新服務和進步，在東森購物一旦電話接通的同時就可以立即帶出客戶資料，即可立即親切尊稱客戶姓氏大名，讓客戶備受尊寵；當客戶生日時不再只是制式的一句生日快樂，聽到的是熱情愉悅的一段 〈生日快樂歌〉；遇到好久不見的客戶進線時聽到的是充滿熱情興奮的心情，愉悅開心迎接客戶回家；新冠疫情嚴峻的時候，更時時提醒客戶做好防疫措施，保護自己與家人。

除了主動為客戶把關商品品質外，也贏得客戶對我們的信賴，創造更貼心的購物環境，與客戶的關係就像朋友、家人般，讓客戶沒有距離，想購物就會想到最有溫度的東森購物。

▲▼東森購物客體中心2020年06月客服之星，銷一處-葉家珮（圖／東購）

東森購物客體中心2020年06月客服之星　營銷一處葉家珮

《在長官/同儕眼中的家珮》
聲音溫和輕柔，態度誠懇親切，打動人心的專業客服-她是葉家珮

[廣告]請繼續往下閱讀...

讓自己隨時站在客戶角度思考需求，全方位提供客戶最有溫度的服務，家珮專業贏得信任，服務贏得稱讚。

家珮，待人寬容有禮貌，對每個人均可心平氣和的對談，任職客服角色已邁入11年，每天面對不同客群，經歷不同客訴，已從中學習到善解人意、化解顧慮的處理方式，善用表達及提出具體的可行解決方案，創造出比期待更多的專業服務，家珮總是贏得客戶滿意的稱讚。

▲▼東森購物客體中心2020年06月客服之星，銷一處-葉家珮（圖／東購）

《家珮的待客之道》
認真聽、用心做，每一通電話都認真看待，用心做到最好 ！專業就是使用客戶聽得懂的方式，解決客戶不懂且疑惑的問題

遇到年長客戶來電時，我會要求自己一定要像對待家人一樣親切 ，遇到客戶抱怨來電時，我會要求自己一定要將心比心，理解並解決客戶的問題。服務其實不難，只要具備樂於為客戶提供服務的意願，藉由自己的才能及專業，解決所有困難，當客戶開心回應及讚賞時，就會發現其實服務是一件非常快樂的事情，往往只是一句簡單的話，卻可以溫暖客戶的心，讓抱怨減少，滿意度增加。我會持續秉持這樣的信念，繼續認真、用心的服務每位客戶。

▲▼東森購物客體中心2020年06月客服之星，銷一處葉家珮（圖／東購）

ET快訊
驚悚畫面曝！陸女水庫旁綁鞋帶　下秒閨蜜「推下壓水中」雙亡
KID：最後一集謝謝大家　《玩很大》倒數5分鐘「小鬼回太空」
士林夜市狂暴倒店！攤販淚「已關100多家」　來客全曝悲劇一幕
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

盡全力作事　可以失敗但不可以放棄！東購客服之星楊淑閔

夢想是靠自己創造出來的　東森購物客服之星童怡靜

永遠想得比客戶多一點　東森購物客服之星葉家珮

以團隊為榮、以東森為傲！東購客體中心客服之星廖怡卉

勤能補拙反覆練習、時時檢討缺點終能成功！東購客服之星何孟凌

堅定負責的態度讓客戶放心交給我們！東購客服之星黃奕雯

贏得客戶肯定讓我非常有成就感！東購客體中心客服之星張雅伶

了解需求一步一步走向客戶心中！東購客體中心客服之星廖耿裕

用愛心誠心細心換客戶舒心放心安心！東購客體中心雙冠王武英華

聊商品使用心得也聊心裡話！東森購物客服之星王立羣

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

「上樓堵住、下樓沒路」樓梯釘錯邊 他笑瘋嘲諷：這設計太漂亮了！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

假如女友懷了你的小孩 你一定會跟她結婚嗎？

店貓趴透明板攤開整片肥美肚皮　2樓「死亡凝視」監視奴才催放飯

吳宣儀x王子異x王琳凱　合唱《只對你有感覺》太甜了～

帛琉旅遊泡泡破滅　旅遊業者哀號：保證年底倒1000家

永遠想得比客戶多一點　東森購物客服之星葉家珮

疫情助攻零接觸付款　計程車大數據揭全台「無現金城市」排名

遠航飛機「降價二拍」　大砍超過100萬求脫手！拍賣時間出爐

世新大學攜手直播品牌　深度產學合作培育即戰人才

莫拉菲颱風生成　今晨16.8℃！更強冷空氣襲北台「濕冷下探15度」

科幻奇遇！捐精多年後與兒女相認還開趴　跟女兒的媽媽「倒著戀愛」

快訊／氣象局凌晨發布：輕度颱風「莫拉菲」2:00已生成！

士林夜市狂暴倒店！攤販淚「已關100多家」　來客全曝悲劇一幕

新北三和國小「小農夫市集」秀食力　推廣在地食農健康好生活

釀酒人連3年包辦最佳救援投手　得主罕見紀錄史上第一人

講台檢查作業！色班導「伸進去壞壞」同學全程目睹　3國小妹被摸遍淚崩

時速120km撞爛5豪車！詐保女斷肋骨　集團爽賺4000萬寫「教戰手則」

貝林格睡不好？賽前傳背部不適　不守中外野改指定打擊

日本男友「1天1飯」關家中2年！　 23歲女留學生只能躺床遭虐打

放火道歉！整排YouTuber心疼「你是受害者」　本本曝他私下真實面

透納連2天首局開轟　季後賽累計12轟道奇隊史最多轟

化妝新手必學！超實用6招「萬能眼影公式」　日常百搭不失手

希望隱形口罩保護所有人！病友與偏鄉學童大玩創意激盪防疫新可能

陌生國中姐傳裸照！3國小生「自拍回傳40張」　竟是男副教授

「潔牙骨被吃」面壁生悶氣　爸無奈：那是你剩下的耶　

生活熱門新聞

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

士林夜市攤販淚「已關100多家」

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

玩具「斷在裡面」痛爆　竟是男友塞錯洞

念私大被羞辱！醫大男友和爸當眾羞辱她

幫螞蟻「席開6桌」　網笑噴：一起上路吧

今晨16.8℃　下週北台濕冷下探15度

放火JKF過夜青青　律師點出「1疑點」

捐精多年後與女兒相認還跟孕母戀愛

吃土男爽買12 Pro！黑歷史超狂

孩國文作業「落魄不是ㄆㄛˋ」　正確發音驚呆

更多熱門

相關新聞

夢想靠自己創造　東購客服之星童怡靜

夢想靠自己創造　東購客服之星童怡靜

夢想是靠自己創造出來的。每一天都是全新的開始，就是個機會，把握學習成長機會，努力不懈的持續向前邁進，排除障礙與困難，相信自己一定可以做到，並堅持下去，契機就會不斷的出現

楊淑閔堅持努力到最後一刻永不放棄

楊淑閔堅持努力到最後一刻永不放棄

張碧芳：客戶的回饋是我工作成長養分

張碧芳：客戶的回饋是我工作成長養分

楊千友發揮暖實力更有溫度與客戶溝通

楊千友發揮暖實力更有溫度與客戶溝通

何孟凌勤反覆練習、檢討缺點終能成功

何孟凌勤反覆練習、檢討缺點終能成功

關鍵字：

東森登峰雲東森購物客體中心東森購物客服之星葉家珮

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

林心如刪除「緊貼霍建華」閃照！

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

士林夜市攤販淚「已關100多家」

愛貓走失半年「貝貝邊叫邊衝來」

即／台中惡火夜噬民宅！女兒死亡

更多

最夯影音

更多
用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面