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吵買智慧型手機被拒！16歲少年「氣推弟弟下水」再跳井雙亡

淹死, 淹, 溺水, 溺斃

▲蘇利不滿爸媽不買手機給他，竟挾恨意將一旁的弟弟推入水中，自己也跳入，最終兩人都成冰冷屍體 。（示意圖／達志影像）

實習記者陳妙津／綜合報導

印度一名16歲少年3日因為想買智慧型手機，和父母吵鬧討要未果，竟將一旁年僅12歲又不會游泳的弟弟推入水井中，而後自己在腰間綁石頭後也縱身躍下，最終兩人雙雙溺斃，讓家屬悲痛欲絕。

據印度媒體《印度時報》報導，16歲少年蘇利（Sunil Tulasiram）和家人住在卡納塔克邦卡拉布拉吉（Kalaburagi）地區的布薩努爾村（Bhusanur），成長在務農的6口之家，因患有癲癇症的緣故，所以父母相當寵愛蘇利，常滿足他的許多要求。

當天下午，蘇利不停要求父母買一部智慧型手機給他，但父母認為，他可能因癲癇發作而把手機弄丟，所以拒絕了，沒想到他被憤怒沖昏頭，不僅做出傻事，還拖弟弟下水。

當地村民表示，弟弟謝卡是6年級生，完全不會游泳，雖然試圖抵抗仍被蘇利推入水中，而輟學中的蘇利雖然是游泳健將，但躍下前他先在腰間綁上大石塊，確保自己不會生還。直到隔日下午，才有人在岸邊發現少年們的雜物，趕緊報案，但兩人早已雙雙溺斃，成為冰冷遺體。

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