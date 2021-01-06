老師帶頭逼死高二正妹！「2張親密照」成違紀鐵證　媽哽咽揭始末

▲女孩被拍下的照片。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

在女兒服藥自殺的悲劇發生後，秦皇島一母親楊樹娟檢查女兒手機時才發現，那段時間女兒手機的瀏覽紀錄裡，包括「吃什麼能讓人死亡而且像腦死一樣」、「吃什麼能猝死」等。

據《紅星新聞》報導，2020年10月28日凌晨4點，楊樹娟聽到隔壁女兒的臥室傳來一聲哀嘆，她以為是女兒又做噩夢了，趕緊去女兒臥室查看，卻發現女兒全身抽搐，趕緊將女兒送往醫院搶救。女兒被院方診斷為「呼吸衰竭、心臟驟停，藥物中毒」，經過8天的搶救，11月5日死亡。

據母親楊樹娟講述，2020年10月15日，女兒小杜（化名）與同桌男生A在學生餐廳門口嬉笑打鬧時，被學校後勤主任（學務處主任）拍下了一張「牽手照」。

之後，兩人因「男女接觸過密」被要求由家長帶回家停課教育，10月22日結束停課後，兩人返校當晚，在課後聊天之際，再次被後勤主任拍下照片，再被要求由家長帶回家停課半個月。

小杜是秦皇島燕大附中高二的學生，平時活潑開朗，從小學習跳舞，是一個優秀漂亮的女生。與小杜一起被拍下「早戀」照片的男生A是她的同桌，兩人是好朋友。

楊樹娟認為，女兒的死與這兩次被拍下所謂「男女接觸過密」照片以及學校的停課決定，有著直接因果關係。

楊樹娟說，女兒去世後，她查閱了女兒與A的聊天紀錄，「他們聊天比較頻繁，會互相交換一些小秘密，但是沒有戀人之間的親暱言語。」楊樹娟說，「即使是兩個16歲的孩子真的早戀了，那學校應該做的是加以正確的引導，而不是拍照停課這樣的處罰。」

▲16歲女生自殺前和閨蜜的聊天。（圖／翻攝自紅星新聞）

根據楊樹娟的說法，第一次女兒停課回家後，母女曾起過爭執，女兒曾問她，「妳是不是覺得我給妳丟人了？」楊樹娟說，後來她又與女兒促膝談心，最終母女倆的情緒都平復下來。

楊樹娟回憶，女兒情緒出現明顯的變化是在第二次被停課後，「第二次回來，女兒連爭辯都不爭辯了，一言不發，總是把自己一個人關在屋子裡哭。」楊樹娟說，她沒有想到，這一次女兒沉默的背後，是在計劃著死亡。

對此，秦皇島經濟技術開發區教育局一名工作人員回應，涉事學生因行為過於親密，違反了校紀校規，因此被拍照留證，「他們的過密舉止包括，比如在食堂摟著脖子吃飯等。」該工作人員說，後期調查組通過調取學校攝影機發現，至少有4次捕捉到小杜與男生A有「過密接觸」。

「我們現在蒐集的資料和證據足以佐證，學校在處理這件事兒上沒有不妥之處，」該工作人員否認了學校對2名涉事學生做出的停課處罰，「沒有退學和休學的說法，她是在學校違紀，回家由家長進行教育，該正常上課就該正常上課，因為孩子在服藥自殺之前班導師還在給孩子交學科考試報名費呢。」

此外，區教育局這名工作人員稱，官方對此事的態度是，「依法依規處理這個事情，我們絕不推諉，公正公平對待學校、對待家長。」

區教育局希望給楊樹娟提供法律援助，幫助其走法律程序維權，但楊樹娟不接受，「她提出了140萬（人民幣，下同）的賠償的要求，還要求開除所有的涉事人員的要求，我們約見她很多次了，包括給予人文關懷，她現在不接受。」

對於教育局的說法，楊樹娟表示，她並非不願意採取法律措施，只是之前還沉浸在女兒離世的悲痛當中，接下來她將會考慮走法律程序為女兒的自殺討個說法。

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