印度軍購俄製「S-400防空系統」　美國想制裁：必須做出選擇

▲印度可能因為購買S-400防空系統，步上土耳其遭到美國制裁的後塵。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）



記者林彥臣／綜合報導

土耳其因為軍購俄羅斯製造的「S-400」防空飛彈系統，遭到美國制裁，不但被踢出F-35的共同研發國，就連訂購的戰機也至今都還沒交機。現在同樣軍購S-400的印度，恐怕要步上土耳其的後塵，遭到美國制裁，美方甚至已經發出最後通牒，要求印度「必須做出選擇」。

根據俄羅斯《衛星通訊社》報導，美國駐印度大使賈斯特（Kenneth Juster）於當地時間5日表示，制裁從來都不是為了傷害朋友與盟友。雖然印度想要保留選擇的餘地，但其最終仍須作出選擇。

賈斯特指出，美印兩國之間的軍事夥伴關係，使印度必須在保持與美國的合作以及印度與其他國家的合作之間做出權衡。

美國大使的這番言論，是基於印度持續推進2018年與俄羅斯達成的S-400採購交易而起。印方希望在推進S-400採購進度的同時，美國可以基於美印長期以來的軍事合作夥伴關係，豁免對其發動制裁。

對此，美方表示，儘管制裁不是為了傷害朋友與盟友，但印度必須考慮是否還想繼續與美國保持長期合作關係。賈斯特強調，美國政府在軍事方面不斷增加與印度的聯合研究、生產與交易，並向印方提供了一些極為敏感的美方軍事裝備。

▲印度有意願購買美國F/A-18超級大黃蜂戰鬥機，可能就是美方所謂的敏感裝備。（圖／翻攝自美國海軍官網）



報導指出，美國國會研究處（Congressional Research Service）在2021年1月4日交給國會的一份報告中就警告稱，印度斥資數10億美元向俄羅斯購買S-400防空系統的交易可能會使美國依據《以制裁反擊美國敵人法》（CAATSA）對印度展開制裁。美國於2017年通過的《CAATSA》規定，將對與俄羅斯、伊朗和北韓開展軍事技術合作的第三國實施制裁。

報導稱，印度為了規避美國的《CAATSA》，還與俄羅斯約定了特殊的付款機制，印度於2019年向俄羅斯進行了第一筆約8億美元的付款。

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