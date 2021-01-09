學甲警為您守護路口　希望大家平安過好年

▲學甲警分局規劃加強「路口安全大執法」，針對違規項目嚴加取締，同時針對攔查車輛駕駛人檢視有無適格駕照，另騎乘機車有無配戴合格之安全帽列取締重點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

據台南市學甲警分局統計2020年1月至12 月共計發生454件 543人交通傷亡事故，雖較前年減少60件、受傷人數減少183人，但也有543個家庭因交通事故，造成身體的傷害，及財產損失，或因此導致官司纏訟，影響正常的生活作息。

學甲警分局大數據分析，車輛肇事地點以路口占約6成以上，肇事原因以「轉彎未依規定」、「闖紅燈」、「酒後駕車」及「路口未禮讓（不禮讓行人）」為最多。有鑑於此，學甲警分局規劃自2021年1月13日起加強「路口安全大執法」，針對上揭違規項目嚴加取締，同時針對攔查車輛駕駛人檢視有無適格駕照，另騎乘機車有無配戴合格之安全帽。

學甲警分局長翁誌宏表示，開單執法僅是手段，目的是提醒用路人遵守交通規則，強化道安觀念，降低事故比率及嚴重性，呼籲用路人養成禮讓的習慣，並提醒市民朋友勿跟自己的荷包過不去，牢記行經路口「慢、看、停」。慢：減慢速度，看：看左右有無人車，停：行人穿越線上行人先行，同時也請行人遵守相關規定，不要違規闖越道路，罰錢事小，發生事故則將造成生命財產損失，希望大家平安過好年。

COACH芙洛麗女性淡香精

