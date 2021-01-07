3寶媽偷吃鮮肉工程師！小王面前稱老公「室友」　他一看對話綠炸

▲黃姓女子與夫婚後育有3名子女，不過她過年期間卻拋下夫小與邱姓男子一同出遊。（示意圖，非當事人／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／高雄報導

黃姓女子婚後與夫育有3名年幼子女，不過他卻背著美髮師老公，和比自己年紀小很多的邱姓男工程師交往，且過年期間還直接拋下夫小與邱男出遊，甚至在小王面前稱老公為「室友」。事情曝光後，黃夫怒提告。橋頭地院審結判偷吃2人須賠償15萬元。可上訴。

黃女與老公2009年9月9日結婚，原本家庭和諧、夫妻倆都很努力維持家計，不料，黃女卻在2019年底開始常藉故離家，並於隔年過年期間與年紀相差甚多的邱男一同出遊，棄家庭而不顧。

黃夫開始覺得老婆行為怪異後，遂開始展開調查，意外發現妻子與邱男其實交往多時，2人不僅會在LINE上親暱聊天，且老婆甚至還在與小王的對話紀錄中將他稱為「室友」，顯然已不見夫妻之情、毫不留情面，最後他經蒐證，怒至法院提告並求償60萬元。

法庭上，黃女與邱男辯稱彼此僅是普通朋友，沒有發展不正當的男女姦情，也沒有做出任何侵害配偶權的事；同時黃女也強調，自己過年時絕對沒有拋下孩子出遊。

橋頭地院勘驗雙方對話紀錄，發現邱男曾傳訊，「你室友（指黃夫）都沒關心你跟小孩」、「愛你喔」、「我要瘋狂帶妳出去，對妳做很多」、「我們不知不覺就在一起了，對吧！（年紀）還小那麼多。」而對此，黃女也送出愛心貼圖回回應並稱，「我當初聽到年紀比我小我挺排斥的，真的是糾結非常久」、「是我主動牽手」等語，甚至還一起回憶討論雙方當初交往的過程。

法官認為，由上開對話可得知黃女與邱男已有頻繁互動一段時間，進而發展成男女朋友，且有見面約會，故不採信2人說詞，審結勘驗雙方財力後，判他們須賠償黃夫15萬元。可上訴。

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