一天爆120感染！河北石家莊火車站封閉　官方籲：過年不要返鄉

▲石家莊火車站已禁止乘車。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

河北省7日通報120例新冠肺炎感染，情況最嚴重的石家莊市稍早宣布，對火車站進行臨時嚴控措施，所有乘客一律暫停進站乘車，自行辦理退票。此外，河北省多地也呼籲，在外地的民眾春節不要返鄉，就地過年，避免旅途中感染。

根據《央視》報導，鑑於當前疫情形勢，石家莊市已暫時對火車站實行臨時性嚴防嚴控措施，所有乘客一律暫停進站乘車，請自行前往鐵路售票部門辦理退票手續。

河北省石家莊市藁城區、唐山市豐潤區、邱縣、河間市也陸續發出通知，呼籲在外人員春節不要返鄉，就地過年，並減少不必要的聚集、聚餐。

疫情最為嚴峻的藁城區表示，倡導廣大居民非必要不出藁，非必要不入藁，提倡婚喪嫁娶一律從簡，減少不必要的聚集、聚餐、聚會，盡量不串門，少去人員密集場所，「春節將至，建議在外人員留在當地過節，不返回藁城，避免旅途感染，原則上中高風險地區的人員不要返藁。」

同樣發出呼籲的河間市還特別強調，新年將至，大家想回家看看，陪伴親人過個年，聊聊天，實屬人之常情，但任何一點疏忽大意，都可能讓全市這一年的堅守功虧一簣，甚至出現不堪設想的後果，「希望大家在疫情相對平穩的這段時間，再忍一忍，再堅持堅持，別給病毒乘虛而入的機會，影響了來之不易的疫情防控成果。」