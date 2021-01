即／川普嗆「不會保持沉默」！回應推特帳號永久凍結：將建新平台

記者詹雅婷/綜合報導

社群網站推特(Twitter)9日宣布永久移除美國總統川普帳號。對此,川普稍早發布最新聲明,強調會在不久的將來建立新平台,直言不會保持「沉默」。部分媒體指出,稍早川普試圖透過官方帳號@POTUS回應個人禁令,但推特已經刪除貼文。

▲美國總統川普。(圖/路透)

川普聲明指出,「就像我過去一直在說的,推特再度在禁止言論自由方面出招,今晚,推特員工和民主黨、激進左派合作,把我的帳號從他們的平台移除,要把我噤聲,還有把選票投給我的7500萬人。」

聲明進一步提到,「我早料到這件事會發生,我們要和其他網站合作,即將發表重大宣言,同時我們也會尋求在不久的將來建立新平台我們自己平台的可能性,我們不會保持沉默!」

外媒指出,川普該篇聲明稍早透過推特官方帳號發布,在上線約莫3分鐘後,就被推特刪文,但貼文早已被大批網友截圖。

Trump returns, on the @POTUS account, and says he is looking "at the possibilities of building out our own platform in the near future." pic.twitter.com/AhbICQ82OM