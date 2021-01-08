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視察開元公有零售市場食品攤商標示　黃偉哲：宣示標示明確安心消費！

▲台南市長黃偉哲前往視察北區開元公有零售市場攤商食品原產地標示及來源等，肯定攤商主動標示食品來源，讓源頭、市場、餐桌都能自由選、安心吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往視察北區開元公有零售市場攤商食品原產地標示及來源等，肯定攤商主動標示食品來源，讓源頭、市場、餐桌都能自由選、安心吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲8日上午，前往視察北區開元公有零售市場攤商食品原產地標示及來源等，肯定攤商主動標示食品來源，讓源頭、市場、餐桌都能自由選、安心吃。

▲台南市長黃偉哲前往視察北區開元公有零售市場攤商食品原產地標示及來源等，肯定攤商主動標示食品來源，讓源頭、市場、餐桌都能自由選、安心吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局指出，今年起全台所有豬肉及豬可供食用部位的食品，不管是生鮮豬肉、加工豬肉製品，都要清楚標示豬原料原產地，為因應此新法規上路，台南市政府2020年9月起積極輔導業者，落實豬肉原產地標示，為維護市民消費者權益，特地視察「開元公有零售市場」攤商標示原產地及來源查核等狀況。

▲台南市長黃偉哲前往視察北區開元公有零售市場攤商食品原產地標示及來源等，肯定攤商主動標示食品來源，讓源頭、市場、餐桌都能自由選、安心吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南是許多食品業者的重要聚落，食品安全一直是市府重視的議題，由於含萊克多巴胺的豬肉已於1月開放進口，配合中央政策，要求相關單位要做好配套措施，做好稽查、國產和進口肉品標示分流工作，資訊清楚透明，並要求業者落實源頭管理、品質把關。

▲台南市長黃偉哲前往視察北區開元公有零售市場攤商食品原產地標示及來源等，肯定攤商主動標示食品來源，讓源頭、市場、餐桌都能自由選、安心吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局提醒業者，新規定已正式施行，未依規定標示者，依食安法第47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實者，按同法第45條規定處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。若檢驗動物用藥含量超過安全容許量，將依同法第44條第1項規定，處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打服務專線：0800-285000，將有專人服務。


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