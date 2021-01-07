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台南YMCA一氧化碳外洩　館方疏散上百學童　黃偉哲到場關心

▲台南市YMCA會館發生一氧化碳外洩，館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回，市長黃偉哲並親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市YMCA會館發生一氧化碳外洩，館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回，市長黃偉哲並親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區公園路YＭCA教育會館發生疑似瓦斯燃燒不完全形成一氧化碳，造成12位小孩及7位大人身體不適，部分人還發生嘔吐，甚至有1名5歲男童意識不清，消防人員將19人送醫幸好無礙，而館方第一時間配合疏散館內上百名學童到館外，並通知家長接回，許多家長焦急到場四處找小孩，確認小孩沒事才鬆一口氣。

▲台南市YMCA會館發生一氧化碳外洩，館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回，市長黃偉哲並親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲並親自到場關心了解案發狀況，並慰問協助疏散救人民眾及疏散的孩童及家長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

發生地下室游泳池疑一氧化碳外洩意外的台南公園路YMCA會館，係一家教育構，內有幼兒園、安親班、英數班及才藝班，當時有上百名學童在上課，館方配合消防人員緊急將上百名兒童疏散到館外附近仁愛之家照料，並通知家長來領回，許多家長到場，焦急地四處找小孩，直到找到小孩才鬆一口氣。家長質問館方到底發生什麼事，館方人員表示游泳池出了點意外，晚上停課，並不斷向家長道歉。

▲台南市YMCA會館發生一氧化碳外洩，館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回，市長黃偉哲並親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

YMCA侯姓幹事等人表示，「小孩安全第一優先」，館方人員一定會等所有小孩全部回家，館方目前並不知為何會發生此事，要等消防局進一步調查才知，館方會全力配合處理。

▲台南市YMCA會館發生一氧化碳外洩，館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回，市長黃偉哲並親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，消防局第六大隊及轄區分隊抵達現場，使用氣體偵測器測出一氧化碳濃度高達數百PPM，確保現場安全後立即啟動大量傷病患機制搶救人員，同時通報衛生局、教育局等單位；現場依檢傷分類進行緊急醫療處置，並由救護車送往新樓醫院、安南醫院、奇美醫院及成大醫院等就醫。

消防局局長李明峯表示，消防局現場確認為使用瓦斯燃燒鍋爐，現場通風不良造成燃燒不完全，一氧化碳濃度飆高造成大人小孩中毒。

台南市長黃偉哲獲悉，於晚上6時15分許到達YMCA會館關心慰問消防人員及民眾，並了解現場狀況。黃偉哲市長說，很遺憾發生這種事情，基本上游泳池是採取密閉式的，因為溫水游泳池為了保持溫度，所以就採取密閉式的，造成疑似一氧化碳外洩，這個部分詳細的災害造成原因還要進一步調查了解。

黃偉哲說，台南市政府除請消防局、衛生局緊急來啟動大批傷患救護的機制之外，最重要的是希望能夠亡羊補牢，這個事件發生原因還需要調查，同時加緊要求所有的營業場所裝設好相關的、必要的、預警的裝置。希望所有的傷者都能在最短的時間內能夠復原，市府啟動所有的機制，包括社會局、教育局來加以幫忙。

▲台南市YMCA會館發生一氧化碳外洩，館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，不論使用燃氣熱水器或者鍋爐，燃氣來源不論是天然氣還是瓦斯桶，「保持通風｣是最重要的。中央氣象局預報，1月 7日寒流南下，8日、9日持續受寒流影響，預計週五至週六清晨是這波冷空氣最強的時候，請台南市民燃氣設備務必保持與戶外通風。

台南市衛生局長許以霖奉黃偉哲市長指示，代表黃市長前往各後送醫院慰問傷者，據了解15位小朋友分送至4間醫院，皆意識清醒，家長均有通知到院，醫師對家長有說明幼童狀況。教育局長鄭新輝也已和育局人員分別代表市長前往探視和慰問，後績也會請輔諮中心人員分別進行安心輔導中。
 

台南市衛生局指出，YMCA泳池民眾發生身體不適事件，截至7日晚上7時30分查訪傷情如下：成大共6名（3大3小）, 安南醫院3名(1大2小）、郭綜合醫院3名（2大1小），新樓醫院4名（1大3小），永康奇美醫院7名(1大6小）共15名兒童（3位自行就醫）、8位大人，共23位傷者。台南市衛生局後續將持續追蹤傷病患後續就醫情形，同時也呼籲民眾寒流來襲，特別防範一氧化碳中毒發生。　　


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