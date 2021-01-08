台南好YOUNG搖滾嘻哈夜9日登場　黃偉哲：呼籲遵守中央防疫規定

▲「台南好YOUNG -搖滾嘻哈夜」活動，將於永華市政中心西側廣場舉辦，限量2萬人進入，市長黃偉哲呼籲民眾，務必遵守中央規定，居家隔離檢疫、自主檢康管理及發燒、有呼吸道症狀的民眾切勿到場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「台南好YOUNG -搖滾嘻哈夜」活動，1月9日將於永華市政中心西側廣場舉辦，然因防疫考量僅限量開放2萬人進入，市長黃偉哲8日再度呼籲民眾，務必遵守中央規定，居家隔離檢疫、自主檢康管理及發燒、有呼吸道症狀的民眾切勿到場，以免被查出受罰。

黃偉哲市長表示，希望在高規格的防疫規定下，讓民眾快樂參與活動，請市民務必體諒配合，雖然1月9日活動有林宥嘉、瘦子E.SO、八三夭、高爾宣…等吸睛卡司，仍強烈呼籲正在居家隔離、檢疫或自主健康管理者切勿因追星熱情以身試法，台南市政府與中央保持緊密的聯繫，針對違反規定的民眾，將依傳染病防治法重罰。



市府新聞及國際關係處指出，在場地最適容納狀況、加強防疫措施等綜合考量下，1月9日活動決定限量開放2萬人入場，將準備2萬張貼紙作為民眾入場辨識用，並9日下午3時開放民眾入場，開放前如有民眾停留在會場內會被先請出，重新通過實聯／名制及量體溫才能入場。

辦理該項活動的市府西側廣場周邊目前已拉設管制線，參加民眾必須從4個管制口進出，分別在西側廣場靠近府前路、建平路與怡平路口、建平路與南島路口、南島路與西南榕大道路口，主辦單位1月8日也特別前往加強封鎖線，活動當日並有警力搭配義消、志工來回巡視，務求防疫工作落實到位，共同守護市民的安全。

市府新聞及國際關係處表示，9日當天會確實執行實聯/名制登記、體溫感應量測及乾洗手等防疫措施，量測體溫超過攝氏37度者，工作人員將拒絕其入場。另外，管制區內民眾除補充水分之外，一律禁止飲食，並須全程配戴口罩，若勸導不聽者，將會請離現場並予以開罰。也請「正在居家隔離或檢疫者」、「正在自主健康管理者」、「有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者」，這3類民眾勿參加活動，可在家觀賞現場轉播，可選擇以下平台觀看：電視第38頻道年代Much台、MOD壹綜合台、TVBS NEWS youtube頻道、壹電視youtube頻道、壹電視Facebook粉絲團。

據了解，搖滾嘻哈夜 1月9日星期六在台南市政府西側廣場登場，藝人名單：林宥嘉、瘦子E.SO、八三夭、高爾宣、吳卓源、陳忻玥、G5SH、童立安、江靜、張庭瑚。



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