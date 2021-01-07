視察台南賣場國產肉品專區　黃偉哲：無法接受業者哄抬物價行為

▲台南市長黃偉哲率領經發局、衛生局、農業局至賣場視察國產肉品銷售專區，以實際行動力挺國產豬肉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應今年起開放美豬進口，為確保市民安心食用豬肉，台南市長黃偉哲7日率領經發局、衛生局、農業局至賣場視察國產肉品銷售專區，以實際行動力挺國產豬肉，並強調無法接受業者趁機哄抬物價行為。

查訪結果顯示，大潤發生鮮超市設置有國產肉品專區，並明確標示肉品產地，市長黃偉哲強調，接下來不論是餐廳、攤販、大賣場，甚至是團膳及營養午餐都會進行常態性稽查，若有標示不實或是混用肉品者，將依食品安全衛生管理法規開罰，絕不寬貸。

台南市長黃偉哲表示，為食安嚴格把關是政府的責任，雖然目前外國進口含萊克多巴胺的豬肉還沒到港，但市府仍要提前做好防護措施，特別在肉品來源標示是否明確，以及廠商的進貨單等都是稽查重點。台南市議員沈震東也親自到場表示支持。黃偉哲說，目前稽查工作由衛生局、經發局、農業局等三個單位編組執行，人力是足夠的，籲請民眾可以安心消費。

另外，針對可能有業者趁機哄抬物價，市長黃偉哲表示「絕對無法接受」，去年以前，進口的豬肉只佔所有的豬肉供應量不到百分之十，進口的豬肉現在大家還是有在吃，就算是廠商減少進口，也還不構成價格上漲的理由。

黃偉哲表示，任意哄抬價格，基本上是把國人的消費者的權益踩在腳底下，這是不對的，市府無法接受趁機發國難財的行為，會要求消保官去上漲的店家做稽查，他並呼籲中央的公平會也一起來做，共同維護消費者的權益。

經發局表示，市府鼓勵百貨公司、賣場設置國產肉品專區，並清楚標示產地及貼國產豬肉標章，如有查獲未依規定標示或標示不實者，將移請衛生局依據食品安全衛生管理法裁罰，同時呼籲業者應保存豬肉交易憑證、屠宰證明等文件，以利市府進行源頭管理，請民眾要對國產肉品有信心，安心食用。

在張貼國產豬牛證明標章數的部分，經台南市市場處調查，計豬肉攤張貼784張（含加工品），而牛肉攤則張貼56張（含加工品），並持續宣導可以使用農委會的臺灣豬標章及要求攤商要標示肉品產地，目前店家欲申請產品標示，將輔導業者使用衛生局印製的標示，若店家要申請農委會標章，將由經發局彙整商家申請書件給農業局轉農委會申請標章。

台南是美食之都，市府對於市民食品安全責無旁貸，除依據「台南市食品安全管理自治條例」抽驗檢測肉品，同時更輔導販賣業者加強商品陳列標示，確保肉品從農場到餐桌均安全，讓消費者放心食用。



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