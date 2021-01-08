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黃偉哲寒冬送暖探視獨居長輩　台南社會局全面啟動獨老關懷服務

▲台南市長黃偉哲，特別偕同社會局長陳榮枝、北區公所區長李皇興及多位北區里長等人，一同慰訪獨居長輩，並贈送適用的禦寒物資，為長輩在寒冬中送暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲為長輩在寒冬中送暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

強烈寒流來襲，全台籠罩在低溫之下，台南市長黃偉哲向來關心弱勢與獨居長輩，並重視天冷為市民朋友帶來的健康風險，8日特別偕同社會局長陳榮枝、北區公所區長李皇興及多位北區里長等人，一同慰訪獨居長輩，並贈送適用的禦寒物資，為長輩在寒冬中送暖。

台南市長黃偉哲認為，強烈寒流來襲會持續好幾天，近日全台各地傳出有些弱勢長者因防寒衣物不足而造成很多的不幸意外，因此他特別感謝台南市北區里長聯誼會及大興宮，熱心募集暖暖包、圍脖、日常生活用品等相關禦寒物資來幫助弱勢長輩，來自民間的社福資源能彌補政府不足之處，黃偉哲期盼有更多的善心人士、公益團體一起來關懷弱勢族群，成為獨居長輩的守護者，共創幸福有愛的城市。

▲台南市長黃偉哲，特別偕同社會局長陳榮枝、北區公所區長李皇興及多位北區里長等人，一同慰訪獨居長輩，並贈送適用的禦寒物資，為長輩在寒冬中送暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲透過探視獨居長輩，並一起閒話家常，傾聽與了解其需求，當場指示在場的南市府相關單位定要給予適時適當的協助，並溫馨提醒獨居的老人家關於低溫保健注意事項。

社會局表示，在公私協力下台南市持續提供獨居長者電話問安、關懷訪視、居家服務、餐飲服務、陪同就醫等服務，至2020年1至9月服務達36萬2128人次，社會局也為345位獨居長者裝設在宅緊急救援連線服務，經由24小時全天候監控服務中心，預防獨居長者在家中發生意外事件時能立即進行救護及處置，未來會持續媒合民間資源投入各項獨老關懷服務，完善照顧獨老長輩。


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