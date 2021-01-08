農委會主委陳仲吉台南七股勘查漁業寒害災損　黃偉哲：應以溫度超過幾小時認定寒害

▲農委會主委陳吉仲前往台南七股勘查漁業寒害災損情形，市長黃偉哲請農業局長謝耀清，代為轉達為漁民爭取以溫度超過幾小時認定漁業寒害，陳主委同意將研議科學與專業方法認定災損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農委會主委陳吉仲8日前往台南市七股，勘查漁業寒害災損情形，農業局長謝耀清代黃偉哲市長轉達為漁民爭取不要再依人力勘查死亡魚屍，希望能以溫度超過幾小時認定漁業寒害，陳主委同意將研議科學與專業方法認定災損。





台南市政府農業局指出，農委會主委陳吉仲8日上午到台南市訪視七股漁業寒害災損，經勘查後結論摘要如下：一、依市長黃偉哲建議，災損勘查採從寬從優從簡原則，建請中央檢討天然災害補助標準認定程序，以利區公所執行。2、建請農委會12月30日及1月7日寒流災損面積合併加總計算，以減少農漁民損失，已獲農委會同意。3、文蛤池工作魚死亡，致絲藻清除需由人工處理部分，市府補助處理工資每公頃3000元，經費須900萬元。





市長黃偉哲請農業局長謝耀清代漁民反映，有漁民說寒害造成虱目魚陸續死亡，致公所人員勘察時沒有現場認定，沒辦法請領現金救助，希望能依寒流的溫度，超過幾小時來申請與認定災害。主委陳吉仲表示，會請農委會研議科學與專業的認定寒害損失。



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