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菲空姐開趴慘死！富少「公開親密照」否認性侵　IG留言：謝謝你❤

▲▼菲律賓空服員達賽拉。（圖／翻攝自YouTube／Hanz Dumanacal）

▲菲律賓空服員達賽拉與男性友人合影。（圖／翻攝自YouTube／Hanz Dumanacal）

 記者張方瑀／綜合報導

菲律賓航空23歲網美空姐達賽拉（Christine Dacera）與友人開趴跨年，結果疑似慘遭11人集體性侵，最後陳屍飯店浴缸；菲國警方也以證據不足為由，釋放其中3名男性嫌犯。近日更有監視器畫面顯示，達賽拉與其中一名男子熱吻，而這名男子也在社群網站po出他與達賽拉的互動影片，希望藉此強調，自己並未主動。

據了解，這名與達賽拉熱吻的男子名叫勞薩勒斯（Valentine Rosales），他聲稱新聞上播放的畫面是遭到剪輯的，一開始其實是達賽拉主動吻他，但他也馬上推開達賽拉。他也同時在社群網站公開跟達賽拉的影片，但未公開留言功能，僅留下「謝謝你（Thank you Tin）❤」

▲▼菲律賓空服員達賽拉與勞薩勒斯（Valentine Rosales）。（圖／翻攝自IG／valentinersls）

▲達賽拉與勞薩勒斯（Valentine Rosales）。（圖／翻攝自IG／valentinersls）

除此之外，勞薩勒斯也在臉書瘋狂轉發相關新聞連結，強調自己跟這件事並無關係，許多朋友也在底下留言表示，「我們相信你，繼續加油，我們替你們所有人祈禱」、「請繼續戰鬥」、「請堅強起來」。

據《菲律賓星報》報導，獲釋的三名男子瑟納（John Pascual Dela Serna III）、哈利利（John Paul Halili）和加利達（Rommel Galido）7日和勞薩勒斯共同召開記者會，嚴正否認性侵並謀殺達賽拉，也強調達賽拉喝得非常醉，他們有協助照顧她，並在發現不對勁的第一時間，想辦法急救。

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