4男全是菲空姐閨蜜…生前出遊照曝！　開記者會遭網狠酸：超可疑

▲達賽拉與加利達是同事兼摯友。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／編譯

菲律賓航空23歲網美空姐達賽拉（Christine Dacera）與友人開趴跨年，結果疑似遭集體性侵，最後陳屍飯店浴缸；菲國警方也以證據不足為由，釋放其中3名男性嫌犯。而這3名男子與另名友人也出面召開記者會，強調他們是達賽拉的同事與好友，而且他們全部都是同性戀，根本不可能性侵殺人。

根據《菲律賓星報》報導，被警方釋放的3名男子瑟納（John Pascual Dela Serna III）、拉菲南（Clark Rapinan）、加利達（Rommel Galido）和被拍到與達賽拉接吻的勞薩勒斯（Valentine Rosales）一起召開記者會表示，達賽拉應該是因自然原因死亡，這與法醫判定的「主動脈剝離」死因相同，可能是飲酒過量造成。

▲達賽拉與勞薩勒斯。（圖／翻攝自IG／valentinersls）



勞薩勒斯說，他當天比較晚到2209號房，當時大家都已經喝醉；達賽拉的摯友兼同事加利達說，當時他們喝了好幾瓶龍舌蘭、威士忌和伏特加。最後他們幾個在另個共同好友馬德里（Edward Madrid）的邀請下跑到2207號房玩。

他們聲稱，當天現場所有的男性都是同性戀，達賽拉曾說，要去檢查另一間房有沒有「直男」。不過，在派對當晚達賽拉也曾告訴加利達，覺得身體怪怪的，好像有人在他的飲料中加了東西。

勞薩勒斯回憶，元旦當天清晨5點左右，2207號房的人告訴他，達賽拉在他們的房間嘔吐，直到1小時後仍看到她跪在馬桶前。接著大約早上8點時，拉菲南說他看到達賽拉想吐在浴缸內，勸她回床上卻被拒絕；過段時間後，拉菲南還替在浴缸內「熟睡」的達賽拉蓋毛毯。

▲達賽拉時常與同志朋友聚會玩樂。（圖／翻攝自IG）



結果中午12點多，加利達準備去叫醒達賽拉時，才發現她的嘴唇和手指都已經發紫，且失去呼吸心跳，才立刻替她進行CPR，並請求飯店人員協助。隨後，他們用輪椅將達賽拉送到地下室，等待救護車抵達。勞薩勒斯也強調，他認為達賽拉身上的瘀青是用輪椅搬運時所造成的。

儘管有許多網友在臉書留言聲援，但也有人在新聞底下留言表示，「法醫應該能夠判定瘀青的來源」、「喝醉還能記得這麼清楚嗎？」、「這個說法有點太完美」、「說這麼仔細太可疑了！」、「下體撕裂傷是坐輪椅撞到？」

Four of the friends who were with Christine Angelica Dacera on New Year's Eve, namely Clark Rapinan, Valentine Rosales,... 由 Philippine Star 發佈於 2021年1月7日 星期四

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