菲空姐「慘死前狂歡趴」畫面流出！最後身影曝光　激吻公主抱嗨翻

▲菲空姐慘死前最後身影曝光。（圖／翻攝自YouTube／JaySpeak TV）

記者葉睿涵／綜合報導

菲律賓航空23歲網美空姐達賽拉（Christine Dacera）在跨年趴上疑遭集體性侵身亡後，越來越多新的監視器畫面曝光，讓事態發展越發迷離撲朔，難以推斷事情的真相。如今，達賽拉飯店房門外的監視器畫面和派對影片陸續流出，也讓達賽拉生前與這幾名男子的狂歡夜與親密畫面被曝光。

YouTube上一位名為JaySpeak TV的用戶最近po出一支長達2分20秒的影片合輯，第一段影片可見達賽拉當晚和約莫7名男友人一起，在飯店的房間內吃零食、喝飲料、聊天；第二段影片則為一支被上傳至TikTok影音平台的短片，可見達賽拉當時正與4名男子一同開心跳舞。

▲達賽拉在TikTok影片中還在鏡頭前微笑擺出「耶」的勝利手勢。（圖／翻攝自YouTube／JaySpeak TV）

在第二段影片的最後，達賽拉還在鏡頭前微笑擺出「耶」的勝利手勢，不過，由於達賽拉在第二段影片中所穿著的服裝與事發當天不同，因此無法推斷此影片的拍攝時間點是否為她的「死亡之夜」。

JaySpeak TV上傳的另一支影片為長達2分54秒的監視器畫面，從拍攝角度看來，這台監視器的位置是在達賽拉飯店房門外。從影片畫面可見，達賽拉與眾男友人在12月31日當晚，不斷穿梭於2209號房與2207號房之間。

數小時後，一名戴著白帽子的男性拉著她的手臂回到了2209號房，倆人的舉止十分親密，甚至還在進房前忍不住在房門外就激吻了起來。不久後，達賽拉又與一名身著灰衣的友人邊打鬧邊從2207號房「跑」回2209號房，倆人都面帶笑容，看起來玩得非常盡興。

▲白帽男子將神色迷離的達賽拉從2207號房，以公主抱的方式抱回2209號房；這是達賽拉的身影最後一次出現在監視器中。（圖／翻攝自YouTube／JaySpeak TV）

約莫一個小時後，之前的白帽男子將神色迷離的達賽拉從2207號房，以公主抱的方式抱回2209號房，此後，監視器畫面就再也看不到達賽拉的身影。

影片：





►激吻→輪椅運屍！ 菲空姐「死亡之夜」 13小時時間軸曝光

►菲空姐「輪椅運屍」畫面曝光！4男嫌還原最後互動 噴淚喊冤

►4男全是菲空姐閨蜜…生前出遊照曝！ 開記者會遭網狠酸：超可疑

聽Podcast掌握美選及國際局勢



►專櫃熱銷女香！Chloe、GUCCI、COACH一次全入手