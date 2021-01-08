屏東東港10大易肇事路口曝　酒駕死傷新園最多「小琉球第二名」

▲東港警分局公佈轄內10大易肇事路段，多管齊下防堵 ，圖中正路安泰醫院前。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為提高用路人警覺性，降低交通事故發生，屏東縣東港警分局統計轄內10大易肇事路段，而酒駕最高地區新園最高，交通事故發生率以東港最高，籲請用路人行經路口，減速通行，確保平安。

▲▼中正路與中山路口、10大易肇事路段。

每十萬人酒駕死傷人數以新園鄉64人最高；琉球鄉49人次之；每萬輛動機機械肇事數以東港鎮175件最高，崁頂鄉137件次之；每十萬人行人死傷人數以琉球鄉82人最高，東港鎮64人次之。

東港警分局轄區有東港鎮、林邊鄉、新園鄉、南州鄉、崁頂鄉及琉球鄉6鄉鎮，該分局公佈2018年至2020年6鄉鎮肇事率最高10個路口，分別為：1、新園鄉仙吉與仙隆路口。2、新園鄉進德大橋北端路口。3、崁頂鄉中正、後壁路口。4、新園鄉東港大橋北端路口。5、東港鎮中山、光復路口。6、新園鄉台17線、義仁路口。7、東港鎮沿海、中正路口。8、崁頂鄉屏187線國道高架橋下。9、東港鎮安泰醫院前路口。10、東港鎮中山、中正路口。

其中各鄉鎮每10萬人交通事故死傷人數，以東港鎮2603人最高，新園鄉2068人次之；每10萬人酒駕死傷人數以新園鄉64人最高；琉球鄉49人次之；每萬輛動機機械肇事數以東港鎮175件最高，崁頂鄉137件次之；每10萬人行人死傷人數以琉球鄉82人最高，東港鎮64人次之。

分局長林文煜為有效減少事故發生，率交通組長趙晉偕勘查轄內各易肇事路口、路段及A1事故發生地點，從交通執法、交通工程及交通教育等三大政策面澈底檢視有無改善方案；並呼籲各位駕駛人，行經路口務必「慢、看、停」，切勿酒後開車、疲勞駕駛，為保障用路人的生命及財產安全，另持續針對易肇事路口、路段加強取締各項易肇事交通違規，以期達成「不塞車、少事故、減傷亡」交通三大目標。

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