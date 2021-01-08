起飛畫面曝！輕航機失事2死　升空前雨霧重...20分鐘體驗成訣別

記者洪靖宜、吳世龍／屏東報導

屏東縣一架輕航機7日失聯，消防局獲報後緊急搜救，飛機殘骸及機上的教練與乘客晚上10時許被尋獲，2人明顯死亡，送往屏東市殯儀館，轄區警方已報請屏東地檢署檢察官驗屍，查明死因。而這架輕航機起飛畫面也曝光，可見當時天還下著雨，天也有些霧茫茫的。



▲屏東輕航機起飛畫面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）





▲屏東輕航機起飛畫面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

屏東縣里港警分局於7日17時31分接獲119轉報有輕航機失聯，得知是屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場（皆豪飛行場）的20分鐘體驗行程，由59歲林姓教練駕駛輕航機（型號2199）乘載25歲陳姓乘客，於7日14時21分起飛。不料起飛10分鐘後塔台聯繫未果，撥打2人電話亦無回應，消防單位隨即派遣搜救人員入山搜救，於當日22時許，在三地門鄉賽嘉山區尋獲輕航機殘骸及2名人員，發現現場還在起火燃燒，立即進行滅火作業，將火撲滅後，發現他們都慘遭被烈火燒身，身軀留下焚燒痕跡，人則是明顯死亡。

這架輕航機起飛畫面也曝光，陳姓男子在朋友陪同下到這間飛行場體驗飛行，朋友在輕航機起飛前還在旁用手機側錄，可見當時還飄著雨，看起來霧茫茫的，最後還是起飛，沒想到隔沒多久就發生憾事，後續由消防人員漏夜將遺體運送下山並聯繫家屬，8日一早已報請檢察驗屍，了解死因。