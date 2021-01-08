內埔警點亮第二波「光明燈」　增26路段盼用路人平安

▲內埔警分局加緊裝置完成第二波26組「光明燈」－紅藍爆閃警示燈，保障用路交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局為確保用路人交通安全，加緊裝置完成第二波26組「光明燈」－紅藍爆閃警示燈，閃爆燈裝設的地點主要在轄內昏暗路段（口）或易肇事地點，期盼用路人行車平安。

▲▼裝設閃爆燈。

內埔警方繼去年9月啟動「光明燈計畫」，在昏暗路段裝設紅藍爆閃警示燈後，獲得鄉親正面熱烈回應，民眾或學校屢屢希望該分局能協助增設「光明燈」在住家附近道路或校園圍牆治安死角。

社團法人屏東縣愛心樹慈善會對於該警分局在防制交通事故上所做的努力，相當支持。1月初在議員陳哲蕙的經費爭取，由慈善會協助購置了66組紅藍爆閃警示燈，經分局提供增設地點，進行可行性評估，第二波「光明燈」裝設了26處，選擇在該分局內埔、萬巒、瑪家及泰武等4鄉較昏暗或易肇事之路段（口）裝設，期能有效防制交通事故發生。

內埔警方表示，增設的「光明燈」由各派出所所長親自提報，再由交通組進行評估，避免造成資源的浪費，裝設路段涵蓋內埔鄉台一線、新東路、中勝路、中林路、水門村、萬巒鄉南進路、屏109縣道、瑪家鄉沿山公路及泰武佳泰產業道路等26處。統計目前轄區內已裝設了159組爆閃燈。

分局長蔡耀順說，分局裝設爆閃燈的地點均會避開民宅，就是避免影響民眾睡眠，反而削弱裝設的美意；由於爆閃燈於夜晚遠遠望去猶如警車上的警示燈，可確實達到警示效果，對於見警率的提升及事故的防制，很有助益。

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