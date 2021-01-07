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社會 社會焦點 保障人權

績優警竟與毒販合作種大麻！還收賄洩密為毒販查個資

▲桃園市吳姓男子去年向姓名年籍不詳男子購買大麻種子，在桃園區租房透過網路學習水耕法栽種大麻，未料今年6月間被警方逮捕到案。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲員警竟與毒販合種大麻，二審法院予以重判。此為示意圖。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市中正二分局前警員林昱伯，因多次查緝毒品有功，獲得表揚。但沒想到他竟因此與周姓毒販掛勾，出資與毒販合開大麻工廠；此外還收取毒販賄賂，協助查詢個人資料，提供給毒販進行討債。一審院審理後，將他重判7年與4月（得易科罰金）。上訴二審後，高院7日再加重刑度5月。可上訴。

現年27歲的林昱伯，警專30期畢業，分發到台北市中正二分局南海派出所。從警5年間，緝毒、查槍專案績效良好，後來考上刑警，改分發到偵查隊，但卻被查出涉及販毒案。檢警在2017年間，破獲新竹地區某大麻工廠，逮捕種植大麻的林姓男子，經過向上追查，發現林男的金主為周姓毒販，周姓毒販被逮後，也供出合夥人就是林昱伯，檢方隨即逮捕林昱伯訊問。

經過追查後發現林昱伯因積欠周男金錢，利用自己緝毒時累積的訊息，得知周男有錢、林男有栽種技術，竟提議合作設立大麻工廠。眾人選定新北市五股區某工廠為基地，從2018年8月中起，由周男提供現金9萬8000元，用以支付承租租屋處所需之押金、租金及其他費用，由林男簽約，林昱伯負責添購種植、製造大麻之工具。一夥人栽種大麻，直到當年底遭檢警破獲。

此外檢方也查出，林昱伯兩度販賣大麻給毒蟲，共計收取1萬8800元；此外，他也向另名毒販收賄1萬3000餘元，私下查詢戶役政系統，將他人個資提供給毒販方便討債，另違反個資法。檢方偵查終結後，對林昱伯等人提起公訴。

一審法院將林昱伯重判7年與4月，4月部分得易科罰金。案經上訴，高等法院審理後，除維持原本的罪名、刑度外，還認為林昱伯利用員警身分查個資也犯下「犯公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪」，這部分再加判有期徒刑5月。全案還可以再上訴。

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