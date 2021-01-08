川粉攻擊美國國會...蔡英文靜悄悄　江啟臣：她就是雙重標準

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

美國國會參眾兩院6日下午舉行聯席會議，認證選舉人團選出拜登（Joe Biden）為下一任美國總統，國會開始辯論不到一小時，川粉卻衝入國會，引起全球譁然。

對於當年台灣的太陽花學運被拿出來對比，總統蔡英文對美國國會暴動事件一語未談，國民黨主席江啟臣8日回應媒體詢問看法時表示，蔡英文給外界感覺就是很多事情雙重標準。

談到多項民調顯示台灣有高達6成以上民眾反對萊豬進口，江啟臣表示，國民黨發起公投，連署工作已經陸續進行，9日會在全台正式啟動，目標衝到50萬份連署。

至於有人挑撥推公投是為了佈局連任黨主席，江啟臣回應，如果什麼事情都與黨主席選舉掛在一起，就什麼事都不用做了，他只要當一天黨主席，就做該做的事情。

有關民眾黨主席柯文哲稱國民黨在萊豬議題論述不清楚、民調不升反跌，江啟臣反駁，他不知道柯文哲的依據為何，在蔡英文宣布開放進口萊豬後，國民黨是第一個站出來的政黨，而且根據親綠的《美麗島電子報》民調顯示，4成以上民眾認為國民黨在萊豬議題上很有作為，請柯文哲認識這一點。

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