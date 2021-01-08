傳播「淫穢低俗」訊息　抖音遭北京行政處罰

▲抖音。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸短影音社交平台「抖音」，近月逢多事之秋，據大陸全國「掃黃打非」辦公室通報，因傳播淫穢色情低俗訊息，抖音近期遭執法單位約談，對其行為做出頂格罰款的行政處罰。

大陸全國「掃黃打非」辦公室通報，2020年共接到抖音平台傳播色情、低俗訊息的舉報線索900多條，北京市文化市場綜合執法總隊已在近期對抖音平台進行約談。

▲曾有正妹女主播在抖音平台上，發表死亡預告，引發執法單位關注。（圖／翻攝自杭州交通918）

通報稱，經查，抖音平台中個別主播，存在性挑逗、性暗示和抽煙、說髒話等行為，部分直播間評論彈幕存在低俗內容﹔個別主播直播的游戲未經審批，且含有血腥、暴力、恐怖等內容﹔部分主播和平台用戶通過發布微信號、二維碼（QR Code）等方式，將流量導入其他平台，進行違法違規活動。

由於相關內容屬於「宣揚淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪」、「危害社會公德或者民族優秀文化傳統」，大陸文化執法部門對抖音平台經營方、北京微播視界科技有限公司作出行政罰款的處罰，責令立即改正。

抖音近月正逢多事之秋，包括其海外版本「TikTok」在西方國家引發資安疑慮，於去年底面臨擬分割美國等海外業務、擬設立倫敦總部等紛擾後，2020年12月1日，抖音也自曝，為響應大陸國家網信辦「清朗」網路生態治理行動政策，全年封禁色情違規帳號超過100萬，處理「仿冒名人」作弊賬號18萬多個，重置仿冒資料用戶6萬多個。

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