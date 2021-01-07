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美國駐聯合國大使將訪台　國台辦警告「民進黨將自食惡果」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今（7）日表示，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣，但並未透露具體日期。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮警告民進黨，「一條道走到黑，必將自食惡果。」

朱鳳蓮表示，大陸堅決反對美國與中國台灣地區之間進行任何形式的官方往來，堅決反對美方違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，在台灣問題上採取嚴重錯誤行動。她強調，民進黨出賣民族利益和台灣民眾利益，頑固「倚美謀獨」，一條道走到黑，必將自食惡果。

另一方面，大陸外交部發言人華春瑩稍早也指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的事實。美方在中美《建交公報》中也就此作出明確承諾。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫和明確的。

她指出，一段時間以來，川普政府內少數反華政客不斷上演「最後瘋狂」，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人政治私利。這種伎倆逆歷史潮流而動，違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰。

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