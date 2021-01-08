日本東京首都圈進入緊急狀態　仍開放台灣等11國商務入境

▲日本首相菅義偉宣布首都圈8日起進入緊急狀態。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京7日專電

日本新冠肺炎疫情嚴峻，日本政府今天對首都圈1都3縣發佈「緊急事態宣言」，但針對台灣、中國、韓國等11國商務人士入境，仍持續開放。

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情嚴峻，今天新增確診病例7533人，單日首度突破7000人，今天通報死者65人。鑑於確診病例約半數集中於東京都及千葉縣、埼玉縣、神奈川縣，為了防疫，日本首相菅義偉今天對首都圈1都3縣發佈緊急事態宣言。

日本朝日新聞報導，即使是在緊急事態宣言的期間，日本政府仍持續開放針對台灣、中國、韓國等11國的商務相關人士等的入境。

儘管日本朝野政黨要求政府應立即停止這11國商務相關人士入境，但因首相菅義偉重視經濟，並沒全面禁止外籍人士新申請入境。

日本政府去年12月28日以全球為對象，暫停外籍人士新申請入境。不過，針對台灣、中國、韓國、越南等11國，在符合一定的條件下，仍允許短期出差、技能實習生（研習生）、留學生等的入境。

日本內閣官房及相關省廳（部會）日前開始研議是否也禁止台灣等11國特例入境的措施。也就是不管對方國家是否發現有2019冠狀病毒疾病新變種病毒株，在緊急事態宣言實施時間，停止讓這11國的商務相關人士入境。

政府與執政黨相關人士透露，首相菅義偉5日與官員研議的結果，認為2019冠狀病毒疾病新變種病毒株如果發生在這些國家的市區，再禁止這些國家及地區的外籍人士新申請入境。儘管有這樣的提議，菅義偉持續開放11國商務相關人士入境的心意強。