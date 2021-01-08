　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／逼川普下台！警長、運輸部長請辭　臉書IG無限期封鎖

▲▼ 川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

▲美國經歷了混亂又黑暗的一天。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統大選終於落幕，國會參眾兩院美東時間6日下午舉行聯席會議，認證選舉人團選出拜登為下一任美國總統，然而開始辯論不到一小時，示威群眾衝入國會，暴動導致至少4人死亡。CNN報導，一名國會警員周四（7日)不幸殉職，至今共5死。目前混亂已經基本平息，不過美國運輸部長趙小蘭表示將辭去職務，這是川普政府中以辭職表達抗議的最高階成員；另外臉書將「無限期」封鎖川普的臉書帳號和Instagram帳號。

▲▼華府暴動。（圖／達志影像／美聯社）

▲議員們紛紛撤離或就地掩蔽。（圖／達志影像／美聯社）

08:30更新

川普在推特帳號解封後，發出第一則影片。在長約2分半的影片中，他先對6日的國會暴動事件進行譴責，稱他與所有美國人一樣，都對此感到相當憤怒。

川普說，這些褻瀆民主體制的違法者都必須付出代價，這些行使暴力者不能代表這個國家。他同時呼籲所有民眾冷靜，強調他的陣營先前所發動的挑戰選舉行動，只是為了確保選舉公正。

 川普進一步強調，美國選舉法律必須改革，重新獲得人民信任，接下來的任務焦點則是進行政權和平轉移。

0814更新

根據CNN最新消息，3名消息人士證實，一名美國國會警察因6日騷亂引發的事件死亡，至今共5死。另外4人分別為一名被警方射殺的女性，其餘3人則是因急救無效身亡。

美聯社報導稱，暴動發生後，眾議院議長裴洛西立刻要求國會警察局局長桑德（Steven Sund）下台。

目前桑德已提出辭呈，將於本月16日生效。他表示，警方原本以為國會外的示威抗議屬言論自由的範疇，沒想到會爆發暴力攻擊，也是他從警30年生涯中從未經歷過的事件。

0804更新

示威者被趕出國會後，仍聚集在國會大廈外沒有離去。裴洛西則宣佈今晚將復會，繼續處理認證總統選舉結果的程序；參議院將在晚間8時繼續開會。

▲▼ 美國華府暴動。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國國會議員準備認證大選最終結果，川粉衝入國會大廈內。（圖／路透）

▲華府暴動。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電整理報導，美國國會6日召開聯席會議，就大選認證選舉人團結果，然而川普支持者闖入國會大廈，議員們紛紛撤離或就地掩蔽，安全人員將主持會議的副總統潘斯和眾議院議長波洛西暫時帶離議場。

上千名示威群眾湧進國會，數十人持槍與高舉南方邦聯戰旗，他們甚至一度佔領主席台，大吼「川普贏得這場選舉」；警方持械戒備，現場瀰漫催淚瓦斯，一名女性示威者胸部中彈。

▲▼美國國會議員準備認證大選最終結果，川粉衝入國會大廈內。（圖／路透）

▲川粉衝入國會大廈內。（圖／路透）

CNN記者柯林斯指出，這是美國國會大廈自1814年以來首度被闖入破壞，英國人曾在1812年攻擊國會大廈並縱火。華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）隨即宣布，哥倫比亞特區自當地時間6日傍晚6時起實施宵禁。

▲▼華府暴動，執法人員持槍與試圖闖入議場的示威者對峙。（圖／達志影像／美聯社）

▲執法人員持槍與試圖闖入議場的示威者對峙。（圖／達志影像／美聯社）

由於川普曾在會議開始前，現身支持者在白宮的集會現場，稱「我們舉辦了一場被偷走的選舉，這是一場不正當的選舉」，喊話要他們奮戰到底、遊行至國會山莊等，被視為是煽動川粉暴動。社群網站Twitter、Facebook與Instagram宣布，將封鎖川普帳號24小時。

前總統歐巴馬（Barack Obama）發出聲明，直言「歷史將會記載今天在國會大廈所發生的暴力事件，這是由持續以毫無根據理由針對合法大選結果扯謊的現任總統所煽動，此時此刻是我國的一大侮辱」。

▲▼ 川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

▲現場十分混亂。（圖／路透）

川普連續推文呼籲，「請支持國會警察與執法人員，他們是站在我們美國這一邊的，保持和平！」、「要求國會大廈內的所有人保持和平，拒絕暴力，我們是尊重法律與秩序的一群。」

眾議院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)推文呼籲，立即停止。共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)推文稱，這不是愛國表現，這是第三世界國家式的反美無政府狀態。克魯茲也在推特表示，無論有多高昂的熱情，暴力行為不可接受。

白宮進入戒備狀態，並於7日晚間首度對華府暴動一事表示譴責。發言人麥克納尼表示，川普和所有行政團隊均強力譴責暴動，但她不願接受媒體提問，簡單發表聲明後便離開。

▲▼川普支持者攻入國會大廈，拜登發表演說，為美國祈禱。（圖／路透）

▲川普支持者攻入國會大廈，拜登發表演說為美國祈禱。（圖／路透）

拜登當日下午在德拉瓦州總部針對國會情勢發表簡短演說。他指出，闖入國會的做法是一場暴動和混亂，幾乎觸及「煽動叛亂」（sedition），必須馬上停止其行為。

競選訴求力求重新團結美國民心的拜登，重話抨擊闖入國會的川粉是「暴民」（mob），要求立刻撤退，並呼籲川普除了在推特發文，應該要發表全國電視講話，履行自己對國家的誓言並捍衛民主，要求支持者解散。

▲▼ 川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

▲警民發生衝突。（圖／路透）

在警方強勢介入、使用催淚瓦斯與閃光彈等手段清場後，美國聯邦參眾兩院的糾儀長宣布「國會安全了」。華盛頓特區市長發言人表示，在國會大廈抗議衝突事件後，警方當晚共逮捕68人，包括以下指控：5人因擁有非法槍支被捕；2人因非法擁有其他武器被捕；25人因違反宵禁並非法進入國會大廈被捕；36人因違反宵禁而被捕。

在形勢一片混亂之際，裴洛西當地時間7日凌晨宣布，民主黨籍拜登與賀錦麗拿下306張選舉人票，成為美國第46任正副總統。對此，總統川普現已發出聲明，承諾會把政權有序移交給拜登。

▲▼ 美國國民兵進駐華府。（圖／路透）

▲美國國民兵進駐華府。（圖／路透）

對於這場混亂，臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）7日出手，宣布臉書將「無限期」封鎖川普的臉書帳號和Instagram帳號，期間不能張貼任何新貼文。他表示，至少要等到拜登正式入主白宮後，才有可能解封。

另外，美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），7日要求副總統潘斯和內閣即刻援引美國憲法第25修正案，以川普喪失履行總統職權和責任為理由，即刻將他趕出白宮。舒默說，如果內閣拒絕，國會將再次提出彈劾案。

美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）透過推特宣佈，在美國國會大廈遭到攻擊後，她將辭去職務，稱這次攻擊「深深困擾著我，我根本無法置之不理」。美聯社指出，這是川普政府中以辭職表達抗議的最高階成員。

共和黨籍的馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）則表示，他認為川普如果下台，美國將會更好，「毫無疑問地，總統如果辭職或被趕下台，美國會更好。而且若潘斯副總統在接下來的13天可以進行和平的政權交接，直到總統拜登宣誓就職。」

 
ET快訊
逼川普下台！警長、運輸部長請辭　臉書IG無限期封鎖
新北汽車業務「超低胸」簽約照瘋傳！　粉絲求賣車頭燈
宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！
結婚3年行房0次！敏感妻床上1句話　夫嘆：瞬間縮起來
全台下雪現況懶人包！陽明山積雪5公分　啞口「現在還在下」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國會遇襲！24小時後白宮出面譴責暴徒　川普持續神隱

宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！

不斷更新／逼川普下台！警長、運輸部長請辭　臉書IG無限期封鎖

「要及格就脫丁字褲來我家」男教師堅稱開玩笑！　被截圖狂傳罵翻

期待振興資金　美股3大指數創新高！道瓊收漲211點

英國單日1162人病故　疫情爆發以來第2高

無法不理「川粉攻國會」　美運輸部長趙小蘭請辭

參院民主黨大老講話了…要求動用憲法第25修正案　讓川普立刻下台

川普FB、IG帳號禁言「無限期封鎖」　祖克柏出手了！

日本東京首都圈進入緊急狀態　仍開放台灣等11國商務入境

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

趁女子買麵「搶車擄人」討要500元　嫌犯哭：不知怎下車...我怕被抓！

美國會遇襲！24小時後白宮出面譴責暴徒　川普持續神隱

宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！

不斷更新／逼川普下台！警長、運輸部長請辭　臉書IG無限期封鎖

「要及格就脫丁字褲來我家」男教師堅稱開玩笑！　被截圖狂傳罵翻

期待振興資金　美股3大指數創新高！道瓊收漲211點

英國單日1162人病故　疫情爆發以來第2高

無法不理「川粉攻國會」　美運輸部長趙小蘭請辭

參院民主黨大老講話了…要求動用憲法第25修正案　讓川普立刻下台

川普FB、IG帳號禁言「無限期封鎖」　祖克柏出手了！

日本東京首都圈進入緊急狀態　仍開放台灣等11國商務入境

拉拉山下雪了！特搜全台4大賞雪最佳景點　上山尋找銀白仙境

不只賣香酥脆椒！杜甲A-Ma插旗迪化街　還有辣油與辣醬

美國會遇襲！24小時後白宮出面譴責暴徒　川普持續神隱

太平山排隊車潮6公里！積雪3cm...銀白夢幻仙境　追雪部隊嗨翻天

瘋電影／拆彈專家2　火燒功德海怒火可以將善變成惡

舉報藥廠主管性騷擾7年　女員工拍「露屁照」蒐證反遭記過

RS、GTI、NSX車名縮寫百百種　車廠英文命名有巧思，你看得懂嗎？

寒潮爆發宅在家吃調理包　營養師教你3招一定要學起來

湯文章／廢除限量分案　清積案也要顧裁判品質

美女時尚網紅僅穿內衣褲大秀孕肚　44萬寶格麗蛇項鍊搶鏡

柴柴一聞「牧草」瞬間ㄎ一ㄤ掉！狂吞猛嗑跟草泥馬搶食：都我的

國際熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

祖克柏出手　臉書無限期封鎖川普

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

台裔眾議員密室躲川粉　偷發推文道別家人

參院民主黨　要求內閣趕川普下台

國會斃命女身分曝光　空軍服役14年

日本疫情嚴峻　仍開放11國商務入境

鼻酸！亡父現身Google街景…「原來是在等她」

美國會大廈遭攻擊　運輸部長趙小蘭請辭

國會事件後　白宮中國專家博明請辭

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

「史上最偉大任期」　川普鬆口願下台

「要及格就脫丁字褲來我家」男教師堅稱開玩笑

2021「最好用護照」排名曝！台灣145免簽國僅是第32

更多熱門

相關新聞

蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起

蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起

將隨著川普政府在20日離任，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）任期進入倒計時，他密集推發出文詳述其外交政績。蓬佩奧7日在推特發文表示，「我們和台灣友人站在一起。」

拜登挺台關鍵：台灣科技產業

拜登挺台關鍵：台灣科技產業

美國會大廈遭攻擊　運輸部長趙小蘭請辭

美國會大廈遭攻擊　運輸部長趙小蘭請辭

台裔眾議員密室躲川粉　偷發推文道別家人

台裔眾議員密室躲川粉　偷發推文道別家人

國會事件後　白宮中國專家博明請辭

國會事件後　白宮中國專家博明請辭

關鍵字：

美國美國示威川粉美國大選華府暴動北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

快訊／屏東輕航機墜機2男身亡！

快訊／台中男童遭校園霸凌！校方火速回應了

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

結婚3年行房0次！妻床上1句話夫嘆：縮起來

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

孩暴衝馬路「遭一巴掌打趴」！網怒：垃圾家長

8通電話檢舉富王鴨肉有違建！房東衰中槍

一天接客12次！她曬薪資單「日薪破14萬」

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面