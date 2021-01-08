影／宜蘭思源啞口下雪了！深夜白點狂降　民眾嗨翻「現在還在下」

▲追雪民眾分享下雪影片。（影／網友提供）



記者崔子柔／綜合報導

全台氣溫今（8）日急速下探，台中縣與宜蘭縣之交界點「思源啞口」在凌晨1時左右就有民眾在臉書分享「下雪了」，根據省道即時畫面顯示，截至截稿（6時26分）為止，台7甲線45k+180（W）處都在下雪。

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▲白雪積了滿地。（圖／網友提供）

思源啞口在去年底就結滿霧淞，通往武陵農場的路段看起來一片雪白，難得的景象讓不少人到該處拍照留念。

▲思源啞口積了一層白雪。（圖／網友提供）



昨（7）起入冬第二波寒流來襲，就有追雪民眾到思源啞口蹲點，期待看到2021年的第一場雪，到凌晨1時左右，就有民眾在臉書分享下雪畫面，還有人樂得嗨喊「超級快樂等吃冰了」。

▲思源啞口1時開始有民眾分享下雪畫面。（圖／網友提供）



根據省道即時畫面顯示，截至截稿為止，台7甲線45k+180（W）處都在下雪。除了雪鏈之外，民眾若想開車賞雪最好還要帶上「鏟子」，在積雪太深、或冰層太厚時，才有工具可以自救，另外手套也能防止拆裝雪鏈時凍傷；在出發之前，先檢查水箱精濃度是否足夠，以免結凍造成引擎損壞，另外低溫容易造成老電瓶「猝死」，最好提前換新，或是攜帶救車線／救車電源。