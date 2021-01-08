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全台下雪現況懶人包！陽明山積雪5公分　啞口「現在還在下」

記者黃翊婷／綜合報導

受到寒流南下影響，中央氣象局點名太平山、合歡山、大屯山都有機會下雪，宜蘭太平山翠峰山屋果真在7日晚間6時40分降下初雪，接著大屯山、合歡山也相繼飄雪，就連台中與宜蘭的交界點「思源啞口」，也在8日凌晨1時左右下起雪來，讓民眾頂著零下3度的寒冷，也要在雪中開心拍照留念，以下是《ETtoday新聞雲》為大家整理的全台4大降雪景點！

▲▼陽明山下雪。（圖／記者游宗樺攝）

▲陽明山下雪，追雪族上百輛車塞爆停車場，積雪約5公分。（圖／記者游宗樺攝）

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1.陽明山

真的等到了！「天氣風險 WeatherRisk」8日凌晨1點18分PO文表示「01:00 大屯山開始飄雪！」只見像霰又像白雪的冰霜，落在拍攝者的手套上，讓網友好羨慕直呼「​大屯山暴雪中」。另外，陽明山國家公園的二子坪停車場凌晨也開始塞車，現場有許多民眾忍受低溫，開心下車賞雪。

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合歡山降雪。（圖／翻攝自即時影像監視器）

▲合歡山降雪。（圖／翻攝自即時影像監視器）

2.合歡山

合歡山也在8日凌晨降下2021年第一場雪。從即時影像監視器可以看到，合歡山武陵亭已經被白雪覆蓋，不過由於車輛管制，所以畫面上不見日前人潮。

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▲▼太平山翠峰山屋下雪了。（圖／記者游芳男翻攝）

▲太平山莊下雪。（圖／記者游芳男翻攝）

3.太平山

受到寒流影響，氣象局預報7～8日北台灣海拔1000公尺到2000公尺高山、中南部3000公尺以上高山都有降雪的機會，許多民眾紛紛然追雪的衝動。對此，宜蘭太平山的翠峰山屋（翠峰湖山莊）也在7日晚間6時40分飄雪，唯美的畫面讓民眾看了都非常興奮。

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▲▼ 。（圖／網友提供）

▲思源啞口降雪。（圖／網友提供）

4.思源啞口

全台氣溫今（8）日急速下探，台中縣與宜蘭縣之交界點「思源啞口」在凌晨1時左右就有民眾在臉書分享「下雪了」，根據省道即時畫面顯示，截至截稿（6時26分）為止，台7甲線45k+180（W）處都在下雪。

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