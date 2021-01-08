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快訊／陽明山真的下雪了！追雪族冷爆堆雪人　上百車輛凌晨塞爆

記者游宗樺、董美琪／綜合報導

真的等到了！「天氣風險 WeatherRisk」8日凌晨1點18分PO文表示「01:00 大屯山開始飄雪！」只見像霰又像白雪的冰霜，落在拍攝者的手套上，讓網友好羨慕直呼「​大屯山暴雪中」。另外，陽明山國家公園的二子坪停車場凌晨也開始塞車，現場有許多民眾忍受低溫，開心下車賞雪。

▲▼大屯山開始飄雪、冰霰。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼大屯山開始飄雪、冰霰。（圖／記者游宗樺攝）

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▲▼大屯山開始飄雪、冰霰。（圖／記者游宗樺攝）

不少網友凌晨也不斷往陽明山國家公園上去，從影片可見二子坪停車場塞滿民眾，不少網友線上觀看直播，突然看到一陣一陣白色物體降下，不知是雪還是霰，紛紛狂問「下雪了嗎？！」

▲▼大屯山開始飄雪、冰霰。（圖／記者游宗樺攝）

▲民眾在現場凍到不行，仍把握機會堆雪人。（圖／記者游宗樺攝）

《天氣風險》粉絲團小編凌晨上山，頂著風雪現場直播，並表示雪打在身上很痛，現場真的很冷，但真的等到了，是非常難得的景象。不過因為目前夜色昏暗，日出後將有望觀賞一片「銀白世界」。

氣象局表示，今（８日）晚至明晨寒流冷空氣持續增強，預計中部以北及東北部地區低溫僅6至8度，其他地區也只有10至12度的低溫，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，北部及東北部一整天的溫度都在10度以下，農漁養殖業及山坡地須嚴防寒害。

此外若水氣與低溫能夠配合，預估今晚至明天白天降雪以中南部3000公尺以上高山機率較高，而北部及東北部1000公尺以上山區也有降雪或結冰機會。

▲▼「天氣風險 WeatherRisk」8日凌晨PO文表示01:00大屯山開始飄雪！。（圖／翻攝自Facebook／「天氣風險 WeatherRisk」）

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