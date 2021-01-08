LIVE／陽明山下雪啦！　積雪5公分「銀白仙境」直擊

記者李佳蓉／綜合報導

受到寒流南下影響，從昨（7）日晚間天氣越晚越凍！氣象局預報，北台灣1000～2000公尺以上的高山有降雪機率，宜蘭太平山的翠峰湖山莊已於昨晚間6時40分飄雪，微光染上雪白色糖霜宛如仙境美炸了。北部海拔1093公尺的大屯山也於8日凌晨1點開始下起雪來，《ETtoday新聞雲》帶大家直擊大屯山化身銀白世界的現場。

真的等到了！「天氣風險 WeatherRisk」今日凌晨1點18分PO文表示「01:00 大屯山開始飄雪！」只見像霰又像白雪的冰霜，落在拍攝者的手套上，讓網友好羨慕直呼「​大屯山暴雪中」。另外，陽明山國家公園的二子坪停車場凌晨也開始塞車，現場有許多民眾忍受低溫，開心下車賞雪。

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▲陽明山下雪。（圖／記者游宗樺攝，下同）

氣象專家吳德榮表示，「強寒流」昨日南下，今晨北台灣平地低溫續降至5度左右，都會區則降至7度左右，山區的降雪以昨日傍晚起至今日上午機率最高，包括中部以北2000公尺以上（合歡山、雪山、南湖大山、太平山、拉拉山…）及北部1000公尺左右的大屯、七星山；即使今下午轉乾、機率降低，但仍有積雪存在，喜好賞雪民眾可以把握。

中央氣象局表示，昨晚至今晨第一波低溫出現，中部以北及宜蘭大約下探至6、7度；其他地區約9～11度。今、明兩天北部氣溫約6～11度；中部約7～16度；南部約9～19度；花東約9～15度。

寒流逐漸發威，中央氣象局除發布低溫特報外，點名太平山、合歡山、大屯山都有機會下雪，宜蘭太平山翠峰山屋果真在7日晚間6時40分降下初雪，接著大屯山、合歡山也相繼飄雪，就連台中與宜蘭的交界點「思源啞口」，也在8日凌晨1時左右下起雪來，讓民眾頂著零下3度的寒冷，也要在雪中開心拍照留念