　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直擊！陽明山「冰峰騎士」　單車尬上二子坪追雪

▲▼0108大屯山下雪。（圖／記者張榮恩攝）

▲陽明山一早出現騎單車上山賞雪的勇士。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃凱翊／綜合報導

受到寒流南下影響，中央氣象局點名太平山、合歡山、大屯山都有機會下雪，宜蘭太平山翠峰山屋果真在7日晚間6時40分降下初雪，接著大屯山、合歡山也相繼飄雪，陽明山鞍部清晨也降下了瑞雪，甚至有民眾騎單車上山賞雪，相當不簡單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上山追雪的民眾表示，一早七點就接到朋友電話，說陽明山上正在降雪，於是臨時決定今天要上山追雪；也有民眾開心表示，因為車子沒有雪鏈，原本以為無法上山追雪，沒想到遇到好心的大哥願意開車載他們一同上山賞雪，讓他們成功上山賞雪，非常開心！《ETtoday新聞雲》直播鏡頭更直擊到，有民眾甚至騎著腳踏車上二子坪賞雪，相當不簡單。

▲▼0108大屯山下雪。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼大屯山下雪，民眾開心上山賞雪。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼0108大屯山下雪。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼潘姓民眾凌晨上山拿滑雪板在大屯山二子坪步道斜坡滑雪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲還有民眾拿滑雪板在大屯山二子坪步道斜坡滑雪。（圖／記者黃彥傑攝）

中央氣象局表示，位於陽明山的鞍部氣象站，今天凌晨開始出現降雪，5點觀測時氣溫只有0.1度，除了降雨之外也有夾帶著降雪，固態降水累積未達1公分，因此到了早上八點多時已出現融雪現象。另外，陽明山國家公園的二子坪停車場凌晨也開始塞車，現場有許多民眾忍受低溫，開心下車賞雪。

▲▼陽明山鞍部降雪。（圖／中央氣象局提供）

▲陽明山鞍部凌晨五點時出現降雪。（圖／中央氣象局提供）

台北市政府交通局表示，若氣象局發布本市山區下雪，將依下雪情形啟動交通管制，相關措施如下：

仰德大道將實施彈性管制上山，即便平日亦需有通行証方可通行。

巴拉卡公路沒有路燈，夜間視線不良，實施全面管制，只出不進。

通過各管制點需加掛雪鏈。

交通局提醒民眾注意電視新聞、警察廣播電台或交通局臺北好行App掌握路況。另台北市公共運輸處將適時增加陽明山地區公車班次，請民眾搭乘大眾運輸工具上、下山，並請注意服務路線之頭、末班車時間。

ET快訊
快訊／寒流急凍！宜蘭2人全身冰冷躺床上　家人驚見睡夢中猝死
LIVE／明天會更冷！　氣象局最新說明
陳泱瑾結婚8年體重創新高！　比當年+12kg崩潰：不想面對
陽明山「冰峰騎士」！　單車便裝尬上山賞雪　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

極寒勇士！太平山莊遊客追雪成功　騎腳踏車挑戰「上空遛雪」

桃園拉拉山神木區飄雪「車披糖霜」　警交管...曝「追雪路線」

快訊／新冠肺炎再增3例境外移入　指揮中心下午2時說明！

極凍寒流「800m↑山區都有雪」　比霸王還猛！3巧合創惡劣冰凍雨雪

追雪部隊注意！台7甲南山至梨山...7時起車輛限加掛雪鍊通行

超美絕景曝光！陽明山「漫天雪白」湧入上百追雪族　忍低溫堆雪人

LIVE／瘋追雪！台北創入冬最低溫「明天會更冷」　氣象局說明

返鄉過年注意！高鐵春節連假「加開441班車」　1/11起開放訂票

全台道路管制一覽！台7線、合歡山「限掛雪鏈」才可通行

台鐵大學生7折列車上線！限「車站取票」　3通路領票不適用

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

趁女子買麵「搶車擄人」討要500元　嫌犯哭：不知怎下車...我怕被抓！

極寒勇士！太平山莊遊客追雪成功　騎腳踏車挑戰「上空遛雪」

桃園拉拉山神木區飄雪「車披糖霜」　警交管...曝「追雪路線」

快訊／新冠肺炎再增3例境外移入　指揮中心下午2時說明！

極凍寒流「800m↑山區都有雪」　比霸王還猛！3巧合創惡劣冰凍雨雪

追雪部隊注意！台7甲南山至梨山...7時起車輛限加掛雪鍊通行

超美絕景曝光！陽明山「漫天雪白」湧入上百追雪族　忍低溫堆雪人

LIVE／瘋追雪！台北創入冬最低溫「明天會更冷」　氣象局說明

返鄉過年注意！高鐵春節連假「加開441班車」　1/11起開放訂票

全台道路管制一覽！台7線、合歡山「限掛雪鏈」才可通行

台鐵大學生7折列車上線！限「車站取票」　3通路領票不適用

日本進入1個月緊急狀態　菅義偉：安全舉辦東京奧運決心不變

新竹縣LED路燈工程涉弊　鎮代主席、鄉長等7人聲押禁見

富王鴨肉餐檯遭檢舉路霸…員工3天後低調移開！鄰曝：老闆沒來

悲情又尷尬！他嫌資管系「不如資工、企管」　網揭1優勢：太多了

菅野4年4000萬美元回鍋日職讀賣巨人　附帶3年選擇權

極寒勇士！太平山莊遊客追雪成功　騎腳踏車挑戰「上空遛雪」

不滿法院！囂張老闆「扛4麻袋硬幣」繳賠款　再遭重罰22萬哭了

比特幣首度飆破40,000美元！摩根大通估：未來恐漲至146,000美元

國中生跨年喝酒被告密！2少逼抓耙子下跪甩棍抽打　阿嬤心碎提告

桃園拉拉山神木區飄雪「車披糖霜」　警交管...曝「追雪路線」

驚悚瞬間！「賣場推車」意外暴衝　高速撞擊男子...痛到趴倒櫃台前

生活熱門新聞

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

孩暴衝馬路「遭一巴掌打趴」！網怒：垃圾家長

富王6粉專引戰　小老闆遭起底曝心聲

全台下雪現況懶人包！陽明山積雪5公分

快訊／合歡山降2021初雪　武陵亭、遊客中心覆白雪

雪降陽明山！極地寒流「雲街」現身　午起轉乾明更冷

快訊／下雪了！太平山「2021初雪飄落」染上糖霜美炸

勇者騎單車上山賞雪超狂！

彩色口罩爆藏毒致癌　專家：僅3色安全　

老公膀胱藏橘紅結石！妻羞曝產地：我家工廠

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

鄭明典臉書發文小烏來「飄雪中」發文1小時改口

更多熱門

相關新聞

陽明山凌晨塞爆百輛車！全台雪景「交通管制」懶人包

陽明山凌晨塞爆百輛車！全台雪景「交通管制」懶人包

受到寒流南下影響，全台已有多座高山已降下皚皚白雪，宛如銀白仙境！昨（7日）晚先是宜蘭太平山翠峰山屋降下初雪，接著大屯山、合歡山也相繼飄雪，就連台中與宜蘭交界的「思源啞口」也在今清晨1時下雪，民眾頂著零下低溫賞初雪興奮拍美照。為限制人流及行車安全，相關機關也開始實施交通管制。

全台下雪現況懶人包！陽明山積雪5公分

全台下雪現況懶人包！陽明山積雪5公分

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

寒流來襲　北市：山區若降雪將交管

寒流來襲　北市：山區若降雪將交管

有「全時四輪傳動」不用裝雪鏈？

有「全時四輪傳動」不用裝雪鏈？

關鍵字：

陽明山鞍部陽明山賞雪

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

快訊／台中男童遭校園霸凌！校方火速回應了

快訊／屏東輕航機墜機2男身亡！

結婚3年行房0次！妻床上1句話夫嘆：縮起來

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

8通電話檢舉富王鴨肉有違建！房東衰中槍

孩暴衝馬路「遭一巴掌打趴」！網怒：垃圾家長

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面