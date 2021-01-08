直擊！陽明山「冰峰騎士」　單車尬上二子坪追雪

▲陽明山一早出現騎單車上山賞雪的勇士。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃凱翊／綜合報導

受到寒流南下影響，中央氣象局點名太平山、合歡山、大屯山都有機會下雪，宜蘭太平山翠峰山屋果真在7日晚間6時40分降下初雪，接著大屯山、合歡山也相繼飄雪，陽明山鞍部清晨也降下了瑞雪，甚至有民眾騎單車上山賞雪，相當不簡單。

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上山追雪的民眾表示，一早七點就接到朋友電話，說陽明山上正在降雪，於是臨時決定今天要上山追雪；也有民眾開心表示，因為車子沒有雪鏈，原本以為無法上山追雪，沒想到遇到好心的大哥願意開車載他們一同上山賞雪，讓他們成功上山賞雪，非常開心！《ETtoday新聞雲》直播鏡頭更直擊到，有民眾甚至騎著腳踏車上二子坪賞雪，相當不簡單。

▲▼大屯山下雪，民眾開心上山賞雪。（圖／記者張榮恩攝）





▲還有民眾拿滑雪板在大屯山二子坪步道斜坡滑雪。（圖／記者黃彥傑攝）

中央氣象局表示，位於陽明山的鞍部氣象站，今天凌晨開始出現降雪，5點觀測時氣溫只有0.1度，除了降雨之外也有夾帶著降雪，固態降水累積未達1公分，因此到了早上八點多時已出現融雪現象。另外，陽明山國家公園的二子坪停車場凌晨也開始塞車，現場有許多民眾忍受低溫，開心下車賞雪。





▲陽明山鞍部凌晨五點時出現降雪。（圖／中央氣象局提供）

台北市政府交通局表示，若氣象局發布本市山區下雪，將依下雪情形啟動交通管制，相關措施如下：

仰德大道將實施彈性管制上山，即便平日亦需有通行証方可通行。

巴拉卡公路沒有路燈，夜間視線不良，實施全面管制，只出不進。

通過各管制點需加掛雪鏈。

交通局提醒民眾注意電視新聞、警察廣播電台或交通局臺北好行App掌握路況。另台北市公共運輸處將適時增加陽明山地區公車班次，請民眾搭乘大眾運輸工具上、下山，並請注意服務路線之頭、末班車時間。