勤能補拙反覆練習、時時檢討缺點終能成功！東購客服之星何孟凌

▲東森購物客體中心2019年12月客服之星，營銷三處何孟凌。



文／何孟凌



Hi，大家好，我是東森購物客戶體驗中心-營銷三處的何孟凌，因為喜歡與人溝通及分享好康，所以加入東森購物訂購客服的行列，主要工作職責是承接客戶訂購需求、處理退換貨服務、客訴問題解答、推薦符合客戶的加購商品等相關業務。

很榮幸本次能夠獲得這項殊榮，感謝東森購物提供非常紮實的教育訓練，讓孟凌的服務不僅能夠讓消費者感到滿意與開心，能倍受長官們的肯定也讓我更有成就感，未來必定更加努力提供給客人更好的服務品質。





如果說最有感覺的是勤能補拙這句話，我是一個理解能力較緩慢的人，一開始也認為自己不可能把訂購客服工作做得很好，但是秉持著勤能補拙，反覆練習，時時檢討自己的缺點，最後就能成功，就像現在我已經能夠提供給顧客最快速、最完美、最專業、最貼心的服務。



每每為顧客服務完成後，許多顧客回饋的是，你們東森的服務真的很好，像我們這些年紀大許多不懂地方，都很有耐心不厭其煩的一一講解，不會因為不懂就不耐煩；還記得~曾經服務過一位首次訂購商品的新會員，當時他十分擔心個資洩漏，一再地詢問有關提供個人資料是否會發生其他不好麻煩的事情，經過我耐心且設身處地的站在顧客立場為客講解，這個先生他回應我說，「原本不敢買，因為有你詳細講解讓我非常放心，真的非常謝謝你，也很高興有你的服務」，聽到顧客講述著這些肯定，更能確信身為客服人員的我所存在價值，這也是我們與其他購物平台不一樣的地方。







隨時保持六心(愛心、專心、用心、貼心、熱心、耐心)，在這服務業的領域當中，會遇到各式各樣以及不同個性的人，但是我們的存在，就是為了要解決客戶的問題及心情，所以不僅是客服業，其實只要跟人有關係的，都要將心比心去對待，設身處地，把每一個會員都當成是家人、朋友般的服務他，這就是最棒的客服服務。



東森購物客體中心 2019年12月客服之星，謙沖自牧、和藹可親 - 營銷三處何孟凌



《在長官/同儕眼中的孟凌》

孟凌，她很熱忱、個性活潑外向、很體貼，時刻都保持著愉悅的心情服務著每一位客戶



透過電話聲音的傳遞，你絕對意想不到這是出自一位新人的服務，她的笑容帶有強大的渲染力，親切甜美的聲音笑聲，總是讓客戶跟著一起開心起來，有如鄰家女孩般親切、笑容可掬。



她是何孟凌，是個對這份工作抱持著很高度熱情、謙虛、正向思考、總是笑容滿面的同仁，所散發出來的能量，影響著身旁的每一位，喜歡跟她互動，靈活運用六心(開心、專心、用心、貼心、熱心、耐心)原則服務客戶，所以每每聽到客戶對她的服務讚美、褒獎她的同理心與設身處地為客戶著想，感到與有榮焉。







《孟凌的待客之道》

服務是超越客戶的期待，服務是以開心的心去經營，服務是把客戶當家人！



永遠不要認為客戶懂你所說的，一定要設身處地的站在顧客立場及角度去說明，耐心、專業是基本的，熱心、貼心是必備，用心才能讓客戶開心及放心，最終一定能夠獲得客戶的回饋，把回饋及讚美放在自己中心，這樣就會有源源不絕服務的動力，即使一天只接到一通客戶讚美的電話，也能夠讓孟凌整天充滿動力。