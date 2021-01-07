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「2020回顧」外媒評抗疫全球第二！　蔡英文獲《時代》年度風雲人物

▲▼總統蔡英文發表新年談話。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文發表新年談話。（圖／總統府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

今天是2021首次行政院會，外交國防法務處7日報告，2020外交、國防方面的成果，新冠疫情衝擊，台灣抗疫表現被《彭博》評比為全球第二，賓州大學、史丹佛教授也認證台灣防疫最好，經濟衝擊最小，世界第一，蔡總統更獲《時代》雜誌列為年度風雲人物。

外交國防法務處7日在院會報告「踏實外交 國防自主」，提及2020年為充滿艱困挑戰的一年，新冠肺炎延燒，美中對抗升級，中國對我文攻武嚇，機艦密集擾台。

在推動踏實外交方面，外交國防法務處長譚宗保說明，台灣抗疫表現被《彭博》評比為全球第二，賓州大學、史丹佛教授也認證台灣防疫最好，經濟衝擊最小，世界第一。

此外，譚宗保提到，台灣更積極分享「台灣模式」防疫經驗，並捐贈全球超過80個國家，逾5千萬片醫療口罩等防疫物資，蔡總統更獲《時代》雜誌列為年度風雲人物。

為擴大全球戰略布局，譚宗保說明，外交部相繼開設駐索馬利蘭代表處、駐關島辦事處及駐普羅旺斯辦事處，提升交流服務；台美關係不斷升溫，去年3月川普總統簽署《台北法》、12月簽署「台灣保證法案」，今年1月1日國會通過《國防授權法案》，協助台灣參與國際組織及維持自我防衛能力。

譚宗保提到，去年外國政要訪台層級提升，8月上旬美國衛生部部長阿札爾訪台，8月下旬捷克參議院議長韋德齊來台，為近30年來歐洲訪台最高層級官員，9月中旬美國國務院次卿柯拉克訪台，為台美斷交後，美國國務院訪台層級最高官員。此外，政府也持續推動新南向政策，政策推動迄今，簽署超過70項協定及MOU；去年1至11月貿易總額達983億美元。

在推動國防自主方面，譚宗保說，蔡總統上任後，台美深化安全合作關係，美國11度對台軍售，總價187億美元，去年8月已於台。

譚宗保提到，中籌組「F-16維修中心」，預估將創造600個就業機會，整體產業效益高達2千億元；新式高教原型機「勇鷹號」已如期於去年6月22日完成首飛，預計115年完成66架交機目標，中科院及漢翔公司並已輔導逾217家國內廠商完成認證，建立國內航太產業供應鏈。

譚宗保也提及，去年11月「潛艦原型艦」開工，12月首艘「快速布雷艇」交艦，中研院研發的自動布雷系統，為世界級最先進高效能裝備，「塔江艦」也在蘇澳正式下水，海巡署「安平艦」巡防艦交船，納入海軍部分設備，具有「平戰轉換」特性，必要時可轉換成國防重要戰力；中科院也負責國防自主先進武器研產工作，每年釋商額度約400億元，帶動周邊企業4千家，創造產值800億元。

譚宗保說，未來政府將持續推動踏實外交，深化國際合作，爭取參與區域經濟整合機制，並持續推動新南向政策，為印太區域繁榮及發展貢獻心力。

另外，也將落實國防自主，結合政府與民間力量，實施「國防產業發展條例」，並建立國防武器裝備供應鏈、提升科技運用與經濟發展，建構國防自主能量，為人民打造安居樂業的幸福家園。

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