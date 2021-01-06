　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「別讓香港僅存的自由消失」　蔡英文籲全球民主陣營一起撐香港

▲針對港警6日逮捕超過50位泛民派人士，蔡英文晚間發文籲全世界民主陣營的夥伴，一起撐香港。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲針對港警6日逮捕超過50位泛民派人士，蔡英文晚間發文籲全世界民主陣營的夥伴，一起撐香港。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

香港警務處國家安全處6日清晨，突襲式搜查港媒辦公室、拘捕53位泛民派人士，其中包括參與2020年夏天民主派初選的梁國雄、胡志偉、涂謹申等人。對此，總統蔡英文晚間在臉書表示，凜冬的肅殺氣氛，再一次摧折香港所剩無幾的民主自由。

蔡英文表示，中國自改革開放以來，為了融入國際社會，對世界做過許多承諾，無論是所謂不稱霸、不擴張，或是遵守各種國際組織的主流價值和遊戲規則，都是中國曾經承諾的事情。但是，這一年多來，國際上越來越多人對中國是否有誠意遵守承諾，都抱持懷疑的態度。

蔡英文認為，這次大規模的拘捕，顯示出北京當局徹底毀棄了當年「五十年不變」的承諾。如果言而無信，又怎麼能期待國際社會善意的理解？

蔡英文強調，「我也要告訴全世界的人們，台灣身處民主陣營的第一線，清楚感受到中國政府對承諾的寡信以及對香港自由的打壓；但此時此刻，我們不僅不會退縮，更會為了普世價值挺身而出」。

「當獅子山下的人們同舟共濟，國際的民主陣營更該團結發聲。」蔡英文呼籲全世界民主陣營的夥伴，一起來撐香港、為香港發聲，不要讓香港僅存的自由空氣，眼睜睜消失在眼前。

她文末也用Hashtag表示，「自由的台灣撐香港的自由」、「民主的世界挺香港的民主」。

其他人也看了這些...

吳怡農7日登記參選民進黨北市黨部主委　前主委黃承國力挺
吳怡農、顏聖冠搶民進黨北市主委？　2大系統對壘進入延長賽
「沒辦法幫吳怡農回答沒有派系」　顏聖冠：獲中間黨員支持最重要

更多熱門新聞...

黃承國挺吳怡農選民進黨北市主委 「對黨的年輕化形象有幫助」
挑戰吳怡農！顏聖冠參選民進黨北市主委：我已做好準備
「吳怡農條款」通關　黨內憂黑道入黨舊疾復發暫擱置入黨年限討論

振興一下我們的美麗

ET快訊
陳美鳳辣露美長腿　王彩樺驚曝牛肉場潛規則
本土疑雲！案719台商與同旅館個案「病毒同株」　專家曝2種可
快訊／拜登有望全面執政！喬治亞民主黨候選人「自行宣布當選」
快訊／320kg男歌手「手術出血過多」死亡　享年43歲
快訊／新北男「住家高處墜樓」　頭部重創亡
新北妹肚子餓叫炸雞　外送員3句回嗆「那麼遠，你自己來買」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

館長中槍吳怡農英雄救美！還深情對望　網友：你們把國昌放哪？

「別讓香港僅存的自由消失」　蔡英文籲全球民主陣營一起撐香港

我印尼駐處1週內再增2職員確診　11日起縮短領務櫃台開放時間

明倫社宅非營利幼兒園「每月僅3500元」　8、9日開放現場報名

影／國民黨青年動起來！　備戰2022不懼艱困選區

新北女力一片天　王綺慧靠石材從八里打進信義商圈豪宅

運8反潛機、運8遠干機擾台　我軍出動防空飛彈追監

吳怡農選民進黨北市主委　農婦超嗨：現在入黨可投票嗎？

盤點民進黨2021年9大金句　李艷秋：秒打趴我的智商

快訊／過失致擎天崗水牛身亡　北市裁處陽管處7.5萬元罰鍰

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

胡宇威《全明星》演唱會激動到「站起來」　夏和熙「這話有點雙關語」全場笑倒大歪樓

館長中槍吳怡農英雄救美！還深情對望　網友：你們把國昌放哪？

「別讓香港僅存的自由消失」　蔡英文籲全球民主陣營一起撐香港

我印尼駐處1週內再增2職員確診　11日起縮短領務櫃台開放時間

明倫社宅非營利幼兒園「每月僅3500元」　8、9日開放現場報名

影／國民黨青年動起來！　備戰2022不懼艱困選區

新北女力一片天　王綺慧靠石材從八里打進信義商圈豪宅

運8反潛機、運8遠干機擾台　我軍出動防空飛彈追監

吳怡農選民進黨北市主委　農婦超嗨：現在入黨可投票嗎？

盤點民進黨2021年9大金句　李艷秋：秒打趴我的智商

快訊／過失致擎天崗水牛身亡　北市裁處陽管處7.5萬元罰鍰

任時完新劇《奔向愛情》速度溫吞　打開劇情「反差設定」秒入坑！

恐怖！新莊19歲騎士撞飛路人再撞轎車！男子「左腿變形失去意識」

首波寒流！全台「濕冷急凍」超有感…直逼霸王級　竹苗體感-2°C

寒流明報到全台急凍48hrs！　「這3區」體感0°C↓...最低-2度

冬日用香較不持久？「5個小秘訣」延長香水持香度

印度軍購俄製「S-400防空系統」　美國想制裁：必須做出選擇

男團成員認愛辣模！　女星震驚發聲「我們沒分手」：以為你在生氣

喜歡胎兒側睡＝慢熟型！5睡姿透露「你的真實個性」　優缺點一次看

《俗女》陳竹昇是暖爸！　偷觀察2女兒喜好送禮物

小學童被2女追！Google地圖「人生高峰」全記錄　轉角結局讓網笑翻

本土女優全裸海晃「加工」雙球　嬌喊：喜歡被別人看的刺激感

政治熱門新聞

汽機車汰舊換新補助延長5年　政院明拍板

竹縣2議員巧中汽機車　關鍵細節公布

王世堅：罷免王浩宇是「替天行道」

快訊／北市裁處陽管處7.5萬元罰鍰

王世堅嗆政委羅秉成豬隊友：你大清帝國？

吳怡農確定選民進黨北市主委　李問創連江縣黨部成關鍵推力

柯文哲挑戰老實樹連倒2次　讚陳時中誠懇、自稱擁護中央...網笑翻

苗栗蓋「金龍鎮煞」降交通事故率

岳父病逝後韓國瑜首發聲　韓粉落淚：我們都在等一個人

名嘴：「棄王保黃」利大於弊

自稱前政府小編爆「被要求圖卡拉高情緒值」

海軍女官敬禮賀元旦超亮麗！　網友暴動喊：好正、想認識

嚴德發任國防部長將滿3年　5大接棒人選曝光

吳釗燮兒子接黨職　出任民進黨駐美辦公室副主任

更多熱門

相關新聞

民進黨2021年9大金句　李艷秋：打趴我智商

民進黨2021年9大金句　李艷秋：打趴我智商

2021年才剛過6天，資深媒體人李艷秋6日在臉書盤點9句執政黨的新年金句，並加以評論。她表示，以前她曾寫文章說執政黨邏輯有問題，話術很厲害，結果盤點完後發現他們更上層樓，「秒打趴我的智商」。

萊豬換來輪胎課重稅？　藍委：蔡英文丟臉

萊豬換來輪胎課重稅？　藍委：蔡英文丟臉

台灣「航艦殺手」再進化

台灣「航艦殺手」再進化

證實拘捕53人　港警控癱瘓政府

證實拘捕53人　港警控癱瘓政府

蔡英文持續下鄉說明政策　破除網路謠言

蔡英文持續下鄉說明政策　破除網路謠言

關鍵字：

蔡英文香港泛民派

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

李李仁凌晨PO文再道歉！

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面