「別讓香港僅存的自由消失」　蔡英文籲全球民主陣營一起撐香港

▲針對港警6日逮捕超過50位泛民派人士，蔡英文晚間發文籲全世界民主陣營的夥伴，一起撐香港。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

香港警務處國家安全處6日清晨，突襲式搜查港媒辦公室、拘捕53位泛民派人士，其中包括參與2020年夏天民主派初選的梁國雄、胡志偉、涂謹申等人。對此，總統蔡英文晚間在臉書表示，凜冬的肅殺氣氛，再一次摧折香港所剩無幾的民主自由。

蔡英文表示，中國自改革開放以來，為了融入國際社會，對世界做過許多承諾，無論是所謂不稱霸、不擴張，或是遵守各種國際組織的主流價值和遊戲規則，都是中國曾經承諾的事情。但是，這一年多來，國際上越來越多人對中國是否有誠意遵守承諾，都抱持懷疑的態度。

蔡英文認為，這次大規模的拘捕，顯示出北京當局徹底毀棄了當年「五十年不變」的承諾。如果言而無信，又怎麼能期待國際社會善意的理解？

蔡英文強調，「我也要告訴全世界的人們，台灣身處民主陣營的第一線，清楚感受到中國政府對承諾的寡信以及對香港自由的打壓；但此時此刻，我們不僅不會退縮，更會為了普世價值挺身而出」。

「當獅子山下的人們同舟共濟，國際的民主陣營更該團結發聲。」蔡英文呼籲全世界民主陣營的夥伴，一起來撐香港、為香港發聲，不要讓香港僅存的自由空氣，眼睜睜消失在眼前。

她文末也用Hashtag表示，「自由的台灣撐香港的自由」、「民主的世界挺香港的民主」。

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