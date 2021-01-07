雲端最前線／台灣癌症時鐘快轉11秒！每4分31秒就有人罹癌

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衛生福利部國民健康署公布最新癌症登記報告，2018年台灣新發癌症人數為11萬6,131人，較2017年增加4,447人；癌症時鐘快轉11秒，每4分31秒就有1人確診罹癌。究竟在癌症的預防上，有哪些要點必須注意？現代人步調快、生活壓力大，又該如何維持身心靈健康？《雲端最前線》7日邀請衛福部健保署長李伯璋、專業諮商心理師林萃芬以及ēSEN你的醫生朋友創辦人暨醫生鄒為之與主持人楊文嘉深度探討。

▲健保級距60800元 一家四口（圖／曾梓倩製）

2021年健保費率從4.69%漲至5.17%，調整後受僱者平均每人增加63元，推估月薪3萬元者，每月多繳44元。衛福部長陳時中指出，這次調漲後，會以連續2年都不要漲為目標；總統蔡英文則表示，集結大家的力量，就能確保健保財務平衡，給予防疫和醫護人員最大的支持。健保費率調漲，將對醫界帶來哪些改變？

美國國會山莊美東時間周三（6日）發生暴亂，川普支持者因不承認拜登當選闖入國會，一名女子在與警方對峙當中胸口中彈，送醫數小時後被宣告不治身亡。此外，華府當晚宣布展開宵禁，於7日上午6點結束。美國的政治動亂將會對全球造成什麼樣的影響？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。