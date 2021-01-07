麥當勞叔叔退位！金拱門改推二次元「開心姐姐」　暗藏小心機

▲大陸金拱門推出 二次元虛擬代言人「開心姐姐」。（圖／翻攝自金拱門官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

中信資本2017年收購麥當勞，並將「麥當勞（中國）有限公司」更名為「金拱門（中國）有限公司」，如今再出新招，把「麥當勞叔叔」換成二次元虛擬代言人「開心姐姐」，教小朋友跳舞、講故事。

▲人物設定之一是唱跳型偶像。（圖／翻攝自金拱門官網）

綜合陸媒報導，大陸麥當勞最近推出全新的二次元形象「開心姐姐」，人物設定之一是唱跳型偶像，在麥當勞微信小程序上，她可以親自示範教小朋友跳舞，也可以進行打分；二是講故事達人，開心姐姐可以閲讀預設好的故事，也可以閲讀小朋友自己撰寫好的故事。

▲親自示範教小朋友跳舞 。（圖／翻攝自金拱門官網）

此外，還有如粉色系全能偶像、活力孩子王和麥當勞一生推等標籤。從開心姐姐的人設功能來看，麥當勞將其二次元化，也不難推測是為了獲得年輕消費者、小朋友的喜愛，在網路上和年輕消費者、小朋友進行更緊密的互動和溝通。

▲開心姐姐簡介。（圖／翻攝自金拱門官網）

麥當勞還發起征名活動，選項分別為「金開心、樂小悠、金小兮」，據目前消費者回饋，以「金開心」這名字大幅領先，最有希望雀屏中選。

▲網友意見兩極。（圖／翻攝自金拱門官網）

在開心姐姐推出後有網友表示相當期待，不過也收到網友批評，譬如不夠創新、看起來眼熟、期待麥當勞叔叔等。還有人指出，「開心姐姐」的設計與日本2016年推出出道的虛擬偶像「絆愛」（キズナアイ）相似，質疑是否存在抄襲。