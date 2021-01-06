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夾滿滿酥炸洋蔥圈、罪惡培根！漢堡王「豪華版三重奏漢堡」新登場

▲▼漢堡王推期間限定「豪享三重奏」漢堡（圖／業者提供）

▲漢堡王推期間限定「豪享三重奏」漢堡（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開吃！美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）因經典火烤肉排搭配新鮮生菜製成的「華堡」擁有超高人氣，深受漢堡控喜愛，而繼去年11月推出花生系列漢堡後，這次再度打造期間限定全新「豪享三重奏」漢堡，選用4.4盎司澳洲進口牛肉、雞腿排，搭配濃郁起司、酥炸洋蔥圈等，一顆就有飽足感，即日起正式登場。

▲▼漢堡王推期間限定「豪享三重奏」漢堡（圖／業者提供）

▲▼全新「豪享三重奏」漢堡吃得到酥炸洋蔥圈、香炸培根及美式濃起士。

▲▼漢堡王推期間限定「豪享三重奏」漢堡（圖／業者提供）

漢堡王「豪享三重奏」新登場，一共推出2口味選擇，其中，「華堡三重奏」是經典華堡的升級版，選用4.4盎司的澳洲牛肉延續經典火烤風味，加入酥炸洋蔥圈、香炸培根及美式濃起士，口感超豐富，而「辣雞三重奏」則是嚴選雞腿排進行醃製後酥炸，同樣搭配了洋蔥圈、培根及起士，罪惡破表，即日起至3月1日限時供應，把握機會嚐鮮去。

▲▼麥當勞全新「蕈菇滿福系列」限時登場。（圖／業者提供）

▲麥當勞全新「蕈菇滿福系列」限時登場。（圖／業者提供）

另，麥當勞近日也打造全新「蕈菇滿福系列」早餐，將切片蕈菇佐以黑胡椒調味翻炒成蕈菇醬，夾進滿福堡當中，香氣十足，像是這顆超豐盛的「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」，滿福漢堡搭配多汁香煎豬肉，還放了特選太陽蛋及濃郁的切達起司片，口感豐富到不行，另外還有蕈菇青蔬滿福堡、蕈菇香鷄滿福堡等系列，即日起2月18日限時開賣或售完為止。

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