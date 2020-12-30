優惠碼先領！麥當勞連26天「買1送1」　4塊雞塊、冰炫風一次吃

▲麥當勞連26天買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

麥粉最愛的「買1送1」新年大放送！人氣速食品牌「麥當勞」宣布，2021年1月1日起至26日連續26天祭出「4大熱門品項買1送1」優惠，只要使用歡樂送訂餐並輸入優惠碼，即享4塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅等全買1送1。另1月1日至3日期間凌晨0時至5時再加碼用APP免費喝黑咖啡，把握機會開吃、開喝一波。

為迎接新年到來，麥當勞宣布2021年1月1日起連26天祭出「買1送1」優惠，期間只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送APP，低消達28元並輸入優惠「HAPPY21」，即享「4塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅、Oreo冰炫風、特選那堤（冰/熱）」4選1「同品項買1送1」優惠，下午茶、宵夜絕對要吃爆。

另，1月1日至3日再加碼推「得來速免費喝咖啡」活動，活動期間每日凌晨0時至5時只要於得來速出示「麥當勞報報APP」新訊通知畫面，即可免費喝特選黑咖啡（熱）1杯。

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