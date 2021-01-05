　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

領起來！漢堡王送「小華堡買1送1」券　只有21天

▲▼ 漢堡王小華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王送小華堡買1送1券。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

年初先加菜！美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）祭出限時21天「小華堡買1送1」活動，1月11日起至31日只要於門市消費滿額即可免費領小華堡買1送1優惠憑證，把握機會領一波。

2021年開運就是牛！漢堡王霸氣推出「買1送1」優惠，限時21天只要於門市現場消費滿200元，就送小華堡買1送1優惠憑證，1月11日起至1月31日把握機會開領，提醒優惠憑證將印在消費明細上一定要收好，31日前只要憑單據至櫃台結帳即可使用優惠，台積店、兒童樂園不適用此優惠。

▲▼麥當勞買1送1回來了。（圖／業者提供）

▲麥當勞買1送1回來了。（圖／業者提供）

另，麥粉最愛的「買1送1」也回來了，1月26日前只要使用「麥當勞24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送APP，低消達28元並輸入優惠「HAPPY21」，即享「4塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅、Oreo冰炫風、特選那堤（冰/熱）」4選1「同品項買1送1」優惠，下午茶、宵夜絕對要吃爆。

【你可能也想看】

►台中女外送員遭店家辱罵！熊貓：即刻與富王鴨肉專門店終止合作
►超商飲料櫃驚見「老鼠跑上跑下」！業者急歇業消毒、清洗飲料
 ►優惠碼先領！麥當勞連26天「買1送1」　4塊雞塊、冰炫風一次吃

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
副機師遭爆居家檢疫違規偷跑打高爾夫　華航證實回應了
電費省幾千！媽每天開關熱水器被嫌更容易壞　過來人曝真相
新竹女廁所產子騙血便　警衝現場見「男嬰泡馬桶亡」
富王鴨肉招牌菜曝光！「台中鄉親」力挺：女外送員報警小題大作
回NBA無望？林書豪願意重返北京首鋼

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

北海道巧克力來台首推新年禮盒！「隱藏版口味」選擇困難症必入手

領起來！漢堡王送「小華堡買1送1」券　只有21天

【廣編】得恩堂眼鏡　歡慶80週年！配蔡司鏡片享獨家超值優惠　再送限量好禮

寒流再襲！百貨保暖商品促銷　電熱毛毯、電暖器不到千元

小7提6件「超商友善環境行為」　零錢捐首度合作「荒野保護協會」

彩色口罩恐致癌！萊潔公開檢驗報告「全通過」：民眾可安心使用

超商飲料櫃驚見「老鼠跑上跑下」！業者急歇業消毒、清洗飲料

網羅12款粉紅聖品！「家樂福草莓季」開跑了　搶吃千層蛋糕、奶酪

星巴克、伯朗全買1送1！開工咖啡優惠懶人包　萊爾富也買5送5

拍照上傳秀乳品「爽抽千元禮券」！牢記每天早晚一杯奶　補鈣長肌肉營養滿分

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

北海道巧克力來台首推新年禮盒！「隱藏版口味」選擇困難症必入手

領起來！漢堡王送「小華堡買1送1」券　只有21天

【廣編】得恩堂眼鏡　歡慶80週年！配蔡司鏡片享獨家超值優惠　再送限量好禮

寒流再襲！百貨保暖商品促銷　電熱毛毯、電暖器不到千元

小7提6件「超商友善環境行為」　零錢捐首度合作「荒野保護協會」

彩色口罩恐致癌！萊潔公開檢驗報告「全通過」：民眾可安心使用

超商飲料櫃驚見「老鼠跑上跑下」！業者急歇業消毒、清洗飲料

網羅12款粉紅聖品！「家樂福草莓季」開跑了　搶吃千層蛋糕、奶酪

星巴克、伯朗全買1送1！開工咖啡優惠懶人包　萊爾富也買5送5

拍照上傳秀乳品「爽抽千元禮券」！牢記每天早晚一杯奶　補鈣長肌肉營養滿分

日媒預測火腿新球季先發陣容　王柏融排除在外

獨／違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

北海道巧克力來台首推新年禮盒！「隱藏版口味」選擇困難症必入手

老公虛弱喊「快不能呼吸...！」　她撞見貓肚敷臉笑翻：超想揍下去

被太多粉絲吃豆腐！鄰居親畫「惡橘告示牌」　網看完手癢：更想摸

姓牛屬牛或秀「與牛合照」　國泰萬怡Buffet兩人同行享第二人半價

副機師遭爆居家檢疫違規偷跑打高爾夫　華航證實了！將從重議處

美女鋼琴直播主邀斗內金主回家激戰　監視器全都錄人夫崩潰

娃娃文創賣口罩「不出貨不退款」　時力要求2312萬全額退還消費者

澎湖新景點「龍門閉鎖陣地」開幕　坑道內體驗五七戰防砲射擊

消費熱門新聞

老鼠闖超商飲料櫃「跑上跑下」！業者回應

肉乾名店標錯價「200元變34元」賠50萬

星巴克、伯朗買1送1！開工咖啡優惠懶人包

彩色口罩恐致癌！萊潔公開檢驗報告

漢堡王限時21天送「小華堡買1送1」券

大潤發中崙店全面翻新！

優惠碼先領！麥當勞連26天「買1送1」

百貨推電熱毛毯、電暖器不到千元

小7零錢捐首度合作荒野保護協會

家樂福草莓季登場！12款聖品一次吃

得恩堂眼鏡慶80週年再送限量好禮

台人最愛！2019年度泡麵排行出爐

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

《神力女超人》初戀克里斯潘恩公開戀情！

更多熱門

相關新聞

台北W飯店中餐廳還有辣烤鴨

台北W飯店中餐廳還有辣烤鴨

新的一年來點新挑戰吧！台北W飯店於即日起至3月31日止在全館餐廳及酒吧熱情推出「SPICE UP辣起來」系列主題飲食，將打破大家對「辣」的想像，不管是紫艷中餐廳的辣烤鴨、the kitchen table與WET Deck的池畔麻辣鍋物，或是各餐廳與酒吧專屬調飲血腥瑪麗等，都能讓嗜辣饕客體驗到「辣」的萬種風情。

天賜百匯壽星4人同行1人免費

天賜百匯壽星4人同行1人免費

關鍵字：

美食情報漢堡王麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

台南世界蛇王黃國男過世　教育農場熄燈

台中富王態度急轉彎　店家出面了

快訊／新北熊貓外送員爆衝突　被人砍殺送醫急救

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

專家傳授「三明治蓋被法」超暖

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽氣炸開車撞飛兇手

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面