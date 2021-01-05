領起來！漢堡王送「小華堡買1送1」券　只有21天

▲漢堡王送小華堡買1送1券。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

年初先加菜！美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）祭出限時21天「小華堡買1送1」活動，1月11日起至31日只要於門市消費滿額即可免費領小華堡買1送1優惠憑證，把握機會領一波。

2021年開運就是牛！漢堡王霸氣推出「買1送1」優惠，限時21天只要於門市現場消費滿200元，就送小華堡買1送1優惠憑證，1月11日起至1月31日把握機會開領，提醒優惠憑證將印在消費明細上一定要收好，31日前只要憑單據至櫃台結帳即可使用優惠，台積店、兒童樂園不適用此優惠。

▲麥當勞買1送1回來了。（圖／業者提供）

另，麥粉最愛的「買1送1」也回來了，1月26日前只要使用「麥當勞24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送APP，低消達28元並輸入優惠「HAPPY21」，即享「4塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅、Oreo冰炫風、特選那堤（冰/熱）」4選1「同品項買1送1」優惠，下午茶、宵夜絕對要吃爆。

【你可能也想看】

►台中女外送員遭店家辱罵！熊貓：即刻與富王鴨肉專門店終止合作

►超商飲料櫃驚見「老鼠跑上跑下」！業者急歇業消毒、清洗飲料

►優惠碼先領！麥當勞連26天「買1送1」 4塊雞塊、冰炫風一次吃

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來