首波寒流！全台「濕冷急凍」超有感…直逼霸王級　竹苗體感-2°C

▲2021第一波寒流周四報到，體感溫度大暴降。（圖／翻攝自中央氣象局，下同。）

記者許凱彰／台北報導

2021年第一波寒流將報到！7日（周四）北台灣氣溫將一路下降，直至下半天起其他地區也會有感降溫。災害預報士、天氣風險公司總監賈新興賈新興表示，這波寒流直逼霸王級寒流，強度仍然有越報越強的趨勢，低溫持續長達3天。除此之外，根據氣象局的預報資訊，7日晚上起桃竹苗部分地區體感溫度將會降到只有-1°C到-2°C。

中央氣象局表示，「這波寒流最強時間點在8日（周五）整天到9日（周六）清晨」，氣溫方面，7日清晨13到14°C，其他地區下半天後會感受到氣溫驟降，中部以北與東北部地區約6到8°C，其他地區也有10到11°C。值得一提的是，桃竹苗部分地區會體感會出現僅僅-2°C的低溫感受。

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▼桃竹苗部分地區體感降到-1、-2°C。（圖／中央氣象局）

▲桃竹苗部分地區體感降到-1、-2°C。（圖／中央氣象局）

氣象預報員葉致均指出，這次連續低溫時間跟跨年寒流相比更略長一點，預估北台灣低溫10度以下時間將長達48小時，因為風速強、水氣偏多，所以感受上會更加濕冷。

據了解，要直到周六白天後溫度才會逐漸回升，寒流雖然減弱，氣溫仍是偏冷，北台灣會回到10°C左右，中南部16到19°C。

氣象局說，11日（下周一）還會有另一波冷空氣會南下，目前預計是強烈大陸冷氣團等級，前濕後乾，11日雨區預估仍以北部、東半部為主，其他地區為多雲到多雲到晴，之後將會轉乾，僅剩東半部需留意局部短暫雨。

▼這一波寒流要一路冷到9日（周六）清晨，而11日（下周一）又有另一波冷空氣會南下。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）