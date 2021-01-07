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快訊／2000公尺「太平山莊」21:00開始下雪　民眾追雪成功超爽

記者董美琪、游芳男／綜合報導

全台急凍今（7日）各地低溫持續下探，中央氣象局除發布低溫特報外，同時也表示北台灣海拔1000公尺到2000公尺高山，因水氣較為充足，今晚有降雪機會，宜蘭海拔約2000公尺的太平山莊，於21:00開始下雪正式進入「零度空間」，現場許多民眾追雪成功超開心。

「好冷喔！」現場民眾興奮地說等了2天，終於等到下雪，太開心了。氣象局表示，此外若水氣與低溫能夠配合，預估今晚至明天白天降雪以中南部3000公尺以上高山機率較高，而北部及東北部1000公尺以上山區也有降雪或結冰機會，交通往返請注意安全。

▲▼太平山莊開始下雪。（圖／記者游芳男翻攝）

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▲太平山莊開始下雪。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

中央氣象局指出，今天(7日)寒流南下，北台灣一整天溫度一路下降，其他地方陸續也呈現溫度下降趨勢，各地都越晚越冷；北台灣部分地區白天以降至10度以下；降雨方面，以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生，北部、東部、東南部及中南部山區也有局部短暫雨。

8日晚寒流冷空氣持續增強，預計中部以北及東北部地區低溫僅6至8度，其他地區也只有10至12度的低溫，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，北部及東北部一整天的溫度都在10度以下，請務必做好保暖措施，農漁養殖業及山坡地須嚴防寒害。

天氣方面，8日上半天水氣仍較多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，北部、花東地區及中南部山區則有局部短暫雨，其他地區雲量較多，下半天後北台灣降雨將稍趨緩。

▲▼太平山莊開始下雪。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼太平山莊開始下雪。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼太平山莊開始下雪。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼太平山莊開始下雪。（圖／記者游芳男翻攝）

大家好，今年入冬以來第二波寒流在今(7)日(週四)逐漸抵達臺灣。各地越晚越冷。明(8日)晨到9日清晨將出現最低溫，中部以北及宜蘭都會區大約6、7度；其他地區約9-11度，沿海空曠地區及近山區平地還會再低一些。10日(週日)寒流減弱，白天氣溫...

報天氣 - 中央氣象局發佈於 2021年1月7日 星期四
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