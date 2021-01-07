寒流高峰期到！今晚起全台「冰凍48小時」　低溫下探4°C還下雨

▲今晚到明天上午是冷空氣最強的時段。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

寒流南下，今日各地氣溫逐漸下降，今晚至明日整天將是冷空氣最強的時刻，北台灣低溫下探6度以下，在風速較強的地區，溫度還會再低約2度。且此波寒流前期水氣豐沛，今晚到明早各地有雨，這段時間北部山區下雪機率最高。

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▲▼陽明山二子坪低溫急凍，不少民眾上山等下雪。（圖／記者黃國霖攝）

中央氣象局表示，今晚到明(8日)晨將有第一波低溫出現，中部以北及宜蘭大約下探至6、7度；其他地區約9-11度。8日(週五)、9日(週六)北部氣溫約6-11度；中部約7-16度；南部約9-19度；花東約9-15度。

10日(下週日)寒流減弱，白天氣溫稍回升，不過很快的11日(下週一)強烈大陸冷氣團又南下，直到13日(下週三)白天強烈大陸冷氣團減弱，氣溫也將逐漸回升。

▲台灣受到寒流影響8日清晨將變成凍蕃薯。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

天氣部分，明(8)日北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫雨；9日西半部逐漸轉乾，迎風面的東半部仍有局部短暫雨，北部零星雨；10日下半天至11日水氣再增多，北部、東半部地區及中南部山區有短暫雨；12日、13日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

▲氣象局呼籲民眾外出務必注意保暖。（圖／氣象局）

今(7日週四)下午至明(8日週五)上半天水氣較多，如溫度配合，北臺灣1000公尺以上高山，中南部3000公尺以上高山將有下雪或結冰的機率，交通往返請注意安全。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天夜晚至明天整天，是寒流最強時刻，且今晚到明日上午水氣豐沛，北部、宜蘭陰天或雨；台中到屏東陰天偶飄雨；花蓮、台東陰天或雨，也是北部山區下雪機率「最高」時刻。

而明日下午到週六整天寒流依然影響，水氣減少略轉乾，北部、宜蘭雨後多雲或陰天；台中到屏東多雲偶爾出太陽；花蓮、台東陰天偶爾飄雨。溫度方面桃園到苗栗、台北近山區、馬祖6度以下；台北、宜蘭、金門、中部平原與近山區6到7度；高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖10度，風速強時體感溫度會更低，減少2到5度。